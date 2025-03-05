Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özcan Deniz'in ifadesi ortaya çıktı! Adliyeden çıkar çıkmaz imalı paylaşım

Sarıyer’de sit alanı içerisinde yer alan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifade vermeye çağırılan Deniz, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Avukatlarıyla birlikte yaklaşık yarım saat ifade veren Özcan Deniz, ifadesi sonrası kısa bir açıklama da bulundu. İnşaat sahibinin kendisi olmadığını söyleyen Deniz, “Evde oturan kişi olarak inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından belediyenin ihtarlarıyla haberdar oldum ve 'Bu, inşaatın yapan firmanın sorumluluğundadır, bunları düzeltin' diye Deniz Film'e ihtarname çektim. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı” dedi.

“TAMAMEN MAĞDURUM”

Belediyeye giderek yapı tadilat ruhsatı talebinde bulunduğunu anlatan Deniz, “İyi niyetli şekilde belediyeye gidip 'Burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, ben de içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı tadilat ruhsatı verin ki düzelteyim.' dedim. Belediye 14 Ocak'ta yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra şikayette bulunmuş” dedi. Kendisinin mağdur pozisyonunda olduğunu söyleyen Özcan Deniz, “İnşaat 1,5 - 2 yıl kadar Deniz Film tarafından sürdürüldü. Bu süreçte hiçbir dava söz konusu olmadı. Şu an vay sen misin yasal yollara başvuran muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım” dedi.

'EVİ YIKTIRTAYIM'

Deniz, durumu savcılığa da anlattığını belirterek, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım. Sonra da mallarımın bana iade edilmesi için dava açtım ve iş çok başka bir yere gitti. Kendisi de beyan etti zaten 'Orası yıkılacak, yıkılsın.' dedi. Sanki ben yapmışım gibi ekranlara çıkıp yıkılsın dedi. Niyetini zaten biliyoruz. 'Orası yıkılsın ki arsa benim olsun. Madem evden çıkmıyorsun ben de evi yıktırtayım, arsa benim, arsayı satayım parayı indireyim.' Böyle bir şey olmayacak. Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez” dedi.

İfade verdikten sonra Özcan Deniz, Instagram hesabından imalı paylaşımda bulundu. Deniz ailesine göndermede bulundu ve şu ifadeleri kullandı;

Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni evlat, kardeş olarak göremeyip 'rakip' olarak görüp yaptığınız düşmanlıkların, ayıbıyla günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve de başaramayacaksın!