Selana Gomez iPhone 11 Pro ile yeni bir klip çekti

Siyah-beyaz formatta çekilen video klip, özellikle keskinliği ve kontrast doğruluğu ile dikkat çekiyor. Kumalamayı minimum şekilde çeken iPhone 11 Pro‘nun orta format kameralara taş çıkardığını söyleyebiliriz.
iPhone 11 Pro özellikleri
5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran
Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci
Neural Engine
4 GB RAM
64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri
12 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo mo 1080p, 12 Megapiksel 120 derece Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12 Megapiksel Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu
12 Megapiksel ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı
Face ID
Boyutlar: 144×71.4×8.1mm
Ağrılık: 188 gram
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