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Selana Gomez iPhone 11 Pro ile yeni bir klip çekti

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TEKNOLOJİ  | 24.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Akıllı telefonlar yavaş yavaş orta format kameraların yerini almaya başladı. Apple’ın iPhone 7 Plus modeli ile film çekilmesinin ardından şimdi de ünlü şarkıcı yeni video klibini iPhone 11 Pro ile çekti. Selena Gomez, Lose You to Love Me isimli şarkısını Apple’ın yeni gözbebeği ile çekti.

Selana Gomez iPhone 11 Pro ile yeni bir klip çekti

Siyah-beyaz formatta çekilen video klip, özellikle keskinliği ve kontrast doğruluğu ile dikkat çekiyor. Kumalamayı minimum şekilde çeken iPhone 11 Pro‘nun orta format kameralara taş çıkardığını söyleyebiliriz.

shotoniphone (iPhone ile çekildi) hashtagi ile hem YouTube hem de Apple Music üzerinden paylaşılan video klibi aşağıdan izleyebilirsiniz. Peki, siz iPhone 11 Pro’nun kamera performansını beğendiniz mi? Gelecekte iPhone modelleri kameraların yerini tamamen alabilir mi?

iPhone 11 Pro özellikleri

5.8 inç (2436×1125 piksel) OLED 458ppi Super Retina XDR ekran

Altı çekirdekli A13 Bionic 64-bit işlemci

Neural Engine

4 GB RAM

64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri

12 Megapiksel geniş açılı (f/1.8) kamera, optik görüntü sabitleme, True Tone flaş, 60 FPS’de 4K video kaydı, 240 FPS’de Slo mo 1080p, 12 Megapiksel 120 derece Ultra Geniş (f / 2.4) ikincil kamera, 12 Megapiksel Telefoto f / 2.0) 2x optik zoom, 2x optik zoom çıkışı için sensör; 10x’e kadar dijital zoom, gelişmiş bokeh ve Derinlik Kontrolü ile Portre modu

12 Megapiksel ön kamera, 1080p video kaydı, Retina Flash, 60 FPS’de 4K video kaydı

Face ID

Boyutlar: 144×71.4×8.1mm

Ağrılık: 188 gram

Klibi izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone 11 Pro

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