Selçuk Erdoğan: Avrupa'nın en genç takımı Bursaspor

Son dönemlerde Finansal Fair-Play'in de devreye girmesiyle birlikte takımlar genç ve maliyeti düşük oyunculara yönelirken, bu durum hakkındaki görüşlerini belirten Erdoğan, "Paranın gücü diyorum ama tersten. Yıllardan beridir biz antrenörlerin yapamadığını piyasalar yaptı. Ekip olarak baktığınızda ve teknik direktör Samet hocamızın önderliğinde şöyle bir durum karşıya çıkıyor; biz gittiğimizde her kulüpte bunu iştahla ve kalben yapıyoruz, bizim için bu zorunluluk değil. Ondan dolayı genç oyuncuları, Bursaspor gibi temeli çok sağlam oyunculardan kurulu, deneyimli antrenörlerden oluşan bir altyapı kadrosuyla beraber zirveye taşımak istiyoruz. Buradaki nihai amacımız genç oyuncuları Türk futboluna ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerine kazandırmak" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ OYUNCULARA ÖZGÜRLÜK VERMEK"

Takıma bu sezon katılan Iasmin Latovlevici, Umut Meraş, Aytaç Kara gibi isimlerin performanslarının zirvesine ilk yarıdaki dönemde ulaşması ve buna teknik heyetin etkisiyle ilgili yöneltilen soruya da Erdoğan, "Güzel oyunun içerisindeyiz. Yegane amacımız oyuncularımıza özgürlük vermek. Her şeyi kabul edebilen bir ekip var karşılarında, sadece bizim sistemimizin şablonumuzun dışında olan tek şey davranış bozukluğu. Onu görmediğimiz anda bizim her futbolcuya kapımız açık. Aytaç Kara, A Milli Takım gördü. Şu an Avrupa'nın en değerli kalecileri bizde. Okan Kocuk 1995 doğumlu, Muhammed Şengezer 1997 doğumlu, Ataberk Dadakdeniz 1999 doğumlu ve beraberinde Deniz Aydın da 2000 doğumlu. Bu riski kim alır diye sorabilirsiniz, bu bizim için risk değil. Bu bizim planlamanın bir parçası. Bu şekilde de sezon sonuna kısa vadeli dönemde ve orta vadeli dönemde 2-3 yıla Bursaspor'u iyi yerlere taşıyabilecek bir kadroyu oluşturabilmek için çalışmalarımızı yayacağız. Tüm planımız ve amacımız bunun için" şeklinde cevap verdi.