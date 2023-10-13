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Selçuk İnan'dan yıllar sonra gelen itiraf! ''Juventus maçını ben iptal ettirdim''

13.10.2023 21:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gösterdiği performansla efsaneler arasına adını yazdıran Selçuk İnan, yıllar sonra Juventus maçıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Selçuk İnan, Youtube kanalı Markaj'ın konuğu oldu. Eski milli futbolcu, Galatasaray kariyerinde yaşadıklarını anlattı. İşte Selçuk İnan'ın açıklamaları...

"ODALARIN KORİDORLARINI GÖRMENİZ LAZIM..."

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"İlk defa başımıza gelen bir şeydi. Rakibimizin sahasına gidip final oynayacaktık. Maçtan önce Florya'da değil bir otelde kalıyorduk. Odaların koridorlarını görmeniz lazım. Kimse uyuyamıyordu. Fatih hoca teknik ve taktik dışında motivasyon konuşmasıyla birlikte bizi nelerin beklediğini bize anlattı. Galatasaray'a gelmeyi ben tercih ettim. Bu fotoğraf çocukluğumun ve hayallerimin gerçekleştiğinin çığlıklarını temsil eden bir fotoğraftı."

"HAKEM BENİ VE BUFFON'U ÇAĞIRDI..."

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"Hakem beni ve Buffon'u çağırdı. 'Ne düşünüyorsunuz erteleyelim mi maçı?' diye sordu. Buffon da 'Ev sahibinin kaptanı nasıl isterse öyle yapalım.' deyince bende 'Erteleyelim o zaman.' dedim." şeklinde açıkladı.

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Juventus Selçuk İnan galatasaray 10 maçı

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