Selçuk Üniversite'ndeki 'çırılçıplak soyulup arama yapıldı' iddiasında flaş gelişme

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Hüseyin A., 11 Temmuz 2017 tarihinde rektörlüğe, Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Y. hakkında şikayet dilekçesi verdi. Dilekçesinde Hakan Y.'nin cep telefonundaki Whatsapp üzerinden kendisine hakaret ettiğini ve tartıştıklarını bildirdi. Hüseyin A. şikayet dilekçesinde hakaret ve tartışmaya neden olan olayın ise 7 Temmuz 2015 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı'nda, salon başkanı olarak görev yaptığı Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandığını kaydetti. Hüseyin A., salon başkanı olarak görev yapacağı sınav öncesinde kapalı haldeki cep telefonunu görevliye teslim etmek istediğini ancak polislerin buna izin vermediğini kendisinin de telefonu otomobiline koyduğunu anlattı. Ancak bina sorumlusu Prof. Dr. Hakan Y.'nin talimatı üzerine 2 polis tarafından bir odaya götürülüp, çırılçıplak soyularak üzerinin arandığını öne sürdü. Hüseyin A., giyindikten sonra üzerinde madeni paralar bulunduğunu bu nedenle ikinci kez aynı şekilde arandığını iddia etti. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama! 5 bakanlık harekete geçti! Bugün imzalanıyor AVM terasından atladı, ölmeyince kendini bıçakladı

Dilekçesinde 'alay konusu olma' endişesiyle herhangi bir şikayette bulunmadığını, psikolojisinin bozulduğunu ve tedavi gördüğünü ifade eden Hüseyin A., Hakan Y.’nin kendisine "Önce insan olacaksın ki esas derdin insan olsun. Sınavlarda bir daha sakın karşıma çıkma. Kalan son şeyini de çıkarttırırım. Merak ediyorum senin Azrail’in kim olacak? Sana Allah ıslah etsin diyeceğim ama senden bir b.k olmaz" şeklinde mesaj gönderdiğini öne sürdü. ÜNİVERSİTE SORUŞTURMAYA İZİN VERDİ Şikayet üzerine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı soruşturma açtı. İdari soruşturma kapsamında ifadesi alınan Prof. Dr. Hakan Y., LYS'de görevli oldukları okulda polislere, aday ve görevlilerin sınav yönetmeliği kapsamında yasak olan araç ve gereçler ile içeri alınamayacağı yönünde hatırlatma yaptığını, başka bir talimat vermediğini savundu. Hüseyin A.'nın daha önce kendisine mesajla hakaret ve tehditte bulunduğunu öne süren Hakan Y. o tarihte 50 arkadaşına cuma mesajı gönderdiğini, bu sırada Hüseyin A.'ya da yanlışlıkla mesaj attığını ardından aralarında tartışma yaşandığını söyledi.