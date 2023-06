Selçuk Üniversitesinde tavuk ve hindi kemiği ile derisinden jelatin üretildi

Gıda, sağlık ve kozmetik alanlarında yoğun olarak kullanılan jelatin üretiminde yurt dışına bağımlılığı azaltmak ve yeni teknikler oluşturmak amacıyla Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, genellikle domuz deri ve kemiklerinden üretilen jelatin yerine sığırdan elde edilen helal jelatine olan talebin artışı göz önünde bulundurularak alternatif kaynaklar üzerinde çalışıldı.

"Piliç-Hindi Mekanik Ayırma İşlem Atıklarından Jelatin Üretimi ve Şekerleme Ürünlerinde Kullanımı" projesine iki özel sanayi kuruluşunun yanında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Yıldız Teknik Üniversitesi de destek verdi.

Patent başvurusu yapılan çalışma bilim çevresinde uluslararası en yüksek Q1 sınıfında yer alan "Journal Of The Science Food And Agriculture" bilimsel dergisinde nisanda yayınlandı. Hindi yan ürünleriyle başlayan çalışmaya zaman içinde piliç yan ürünleri de dahil edildi.

KOLAJEN KAYNAĞI DEĞERLENDİRİLMİŞ OLACAK

Selçuk Üniversitesi Akşehir Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Kurt, AA muhabirine, alternatif jelatin üretimi ihtiyacının Türkiye ve dünyada giderek arttığını söyledi.

Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimin tamamını gerçekleştiremediğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"İhtiyacımızın yaklaşık 15-20 bin tonluk kısmı yurt dışından karşılanmaktadır. Jelatin, üretiminde kullanılan kaynak nedeniyle kuşkuyla bakılan bir maddedir. Biz ülkemizin ihtiyaçlarına alternatif bir ham madde sunmak hem de bu kuşkuları ortadan kaldırabilmek için kanatlı sektörünün yan ürünleriyle jelatin üretmeyi hedefledik. Özellikle son zamanlarda reyonlarda hindi ürünlerinin arttığını gözlüyoruz. Buradan yan ürünlerinin de arttığını çıkarabiliriz. Hindi ve piliç jelatin üretimi için önemli bir kolajen kaynağıdır. Çalışma sayesinde kanatlı sektörünün en önemli iki ham maddesiyle jelatin üretimi gerçekleştirebileceğiz."

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖRNEĞİ OLACAK

Kanatlı sektöründen elde edilen jelatinin sığır jelatininin yerini alıp alamayacağını öğrenebilmek amacıyla analizler yaptıklarını ifade eden Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok özelliğiyle sığır jelatinine alternatif oluşturacağını belirledik. Hatta bazı özellikleriyle hindi jelatininin öne çıktığını da tespit ettik. Projemizin ürün bazında değerlendirilebilmesi için üniversite sanayi iş birliği içinde yumuşak şeker ürün denemelerimizi de bir sanayi kuruluşu ile gerçekleştirdik. Yaptığımız denemelerde sığır jelatinine alternatif kanatlı jelatini üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje çıktısı itibarıyla sığır jelatinine ek olarak ülkenin dışa bağlılığını azaltacak ileride jelatin ihraç etmenin önünü açacaktır."

Projenin birçok kurum ve kuruluştan destek gördüğüne dikkati çeken Kur, "TAGEM tarafından destekleniyoruz. Projemizin çıktılarının gelişmesine Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü ek destek verdi. Projemizin laboratuvar çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü katkıda bulundu. İki ayrı sanayi kuruluşu projemizi destekledi." ifadesini kullandı.