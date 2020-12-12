Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Selçuklu yadigarı 778 yıllık köşk, gözlemevi olacak! Hızır İlyas Köşkü nerede?

Selçuklu yadigarı 778 yıllık köşk, gözlemevi olacak! Hızır İlyas Köşkü nerede?

Hande Öztürk Hande Öztürk 12.12.2020 14:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selçuklu yadigarı 778 yıllık köşk, gözlemevi olacak! Hızır İlyas Köşkü nerede?

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Selçuklu Dönemi'nden kalma 778 yıllık tarihi Hızır İlyas Köşkü, gök gözlem evi olacak. Köşkteki çalışmalar devam ederken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu yapıyı bizden sonraki kuşaklara ayakta bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'Hıdırıllez' tepesi olarak bilinen yerde bulunan ve 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1200'lü yıllarda yaptırılan Hızır İlyas Köşkü'nün atıl haline Kocasinan Belediyesi tarafından el atıldı ve restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Restorasyon tamamlandığında gözlemevi olarak hizmete açılacak.

GÖK GÖZLEMEVİ OLACAK

Köşkte başlayan restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Restorasyon tamamlandığında gök gözlemevi olarak hizmet verecek. Kayseri'ye hakim tepede bulunan köşkteki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Burası 1200'lü yılların başında dönemin hükümdarı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yapıldığı söylenen bir yapı. 1200'lü yıllardan bu güne kadar da ayakta kalmış bir yapı ama yakın zamana kadar işlev olarak üzerinde bir işlevi yoktu. Bir miktarda yüzünde, sağında, solunda pek hoşumuza gitmeyen yazılar, çiziler vardı ve gitgide harabeye döner vaziyetteydi. Biz belediye olarak bu konuya el attık.

Restore edilmesi, gün yüzüne çıkartılması noktasında çalışmalar başlattık. Tabii ki sadece yapının bir kültür envanteri olarak gün yüzüne çıkartılması yeterli değildi. Biz içerisine bir fonksiyonda yükleyelim ve burasını bizden sonraki kuşaklara da ayakta bir şekilde teslim etmekle birlikte gençlerimiz, çocuklarımız hem burada ecdat yadigarını gelsin görsün hem de onların ilgisini çekecek değişik konularla da bir eğitim tesisi haline getirelim diye de bir gayret içerisine girdik. Burasını gök gözlemevi olarak inşallah bundan sonraki dönemde faaliyete geçireceğiz" diye konuştu.

ASTRONOMİ VE UZAY ARAŞTIRMALARINA MERAKI OLANLARA ALTERNATİF

Çolakbayrakdar, "Burada astronomiye ilgi duyanların gelebileceği, bu konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunabilecekleri, bilgi alabilecekleri bir yer olmakla birlikte de uzayla ilgili araştırmada merakı olanlar içinde alternatif bir kapı olacak burası. Bu noktada gençlerimizin bilgi alabilecekleri bir mekan haline getireceğiz burayı. Artık son aşamasındayız. Bahar ayından itibaren de içerisini gök gözlemevi olacak şekilde tasarlamış olacağız. Pandemi sürecini de atlatmış olaraktan, yazla birlikte hemşehrilerimizin ziyaretine açacak hale getireceğiz.

Buranın lokasyonuna baktığınız zaman, şehre hakim bir noktadasınız. Şehrin tepesinde, şehrin her tarafını görebilir bir noktadasınız. Konum itibari ile de farklı şekillerde de insanları cezbedecek bir mekan, vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman tabii ki bölge ile birlikte bütün çehreyi görebilecekleri bir nokta sadece gök gözlemevini gezmekle kalmayacaklar, şehri de kuş bakışı tepeden görebilecekler. Bunun için de çevresinin düzenlenmesi noktasında bir çalışmamız, gayretimiz var. Hemşehrilerimiz buraya geldikleri zaman iyi bir ortamda onları ağırlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

HIZIR İLYAS KÖŞKÜ NEREDE?

Köşk; Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Erkilet Yukarı mahallesinde bulunuyor. 1241 yılında inşa edilmiş olan yapının güney cephesindeki beyaz mermerden tasarlanmış taç kapısı özellikle geometrik bezemeleri ile dikkat çekiyor. Bölgedeki beyaz mermer kullanımının bu yoğunlukta görüldüğü tek yapı olması özelliğiyle de önem taşıyor. Yapının genelinde ise düzgün kesme taş yer alıyor.

Köşkün zamanında şehir dışına yapılmasının nedeni ise açıklığa kavuşmadı. Bazı araştırmacılar, yapının Çifte Medrese'deki şifahanenin göğüs hastalıkları bölümü olarak kullanıldığını belirtirken bazı araştırmacılar ise Selçuklu sultanlarınnı dinlendikleri bir yer olduğunu aktarıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Tam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyorTam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyor
Kuyusunu kazmış ama başaramamış Kuyusunu kazmış ama başaramamış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Patronuna eşek şakası yapan adam ne yaptıysa kovulmadı!

Patronuna eşek şakası yapan adam ne yaptıysa kovulmadı!

Sakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemiz

Sakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemiz

Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!

Batman kostümünü çıkarıp Thor’un düşmanı oldu!

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

İlginizi Çekebilir

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

2011’de çekildi 2020’ye damga vurdu

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Tası tarağı toplayıp gitmek isteyeceğiniz 10 yer!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem en sevdikleri hem de denemek istedikleri!

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Hem Instagram’a hem de Khole Kardashian’a meydan okudu

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Senegal’da doğan da var, Arabistan’da doğan da!

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Her adımında yüzünüz kızaracak…

Diğer Haberler

Aşıklar Şelalesi nerede? Aşıklar Şelalesi'ne nasıl gidilir? Aşıklar Şelalesi İzmir arası kaç km?

İzmir'de Aşıklar Şelalesi 'hazan' renkleriyle büyülüyor

Cittaslow Türkiye şehirleri 2021

Sakin Şehir akımı: 18 cittaslow ilçemiz

Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu! Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Tam bir oksijen deposu! Görenler hayran kalıyor

Saklı Plaj ( Hidden Beach) - Meksika

Saklı Plaj: Mağaranın içindeki cennet

Azerbaycan'a vize ve pasaport kalktı! Azerbaycan'a kimlikle gidilebilir mi? Azerbaycan vize istiyor mu?

Kimlikle girilebilen ülkelere bir yenisi eklendi!

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin yapım çalışmaları devam ediyor

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.