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Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki! "Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?"

27.01.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç'te aşırı sağcı İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakması Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden oldu. Hollanda da çirkin saldırılara bir yenisi eklendi. Ünlü sanatçı Selda Bağcan da skandal görüntülere sessiz kalmadı. Bağcan bu olayın affedilemez olduğunu belirterek ''Siz hiç İncil yakan ya da yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" dedi.

Selda Bağcan'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki! "Siz hiç İncil yakan Müslüman gördünüz mü?"

İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına, İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. İsveç ile ilişkilerin gerilmesine neden olan çirkin gösteriden sonra tüm İslam dünyası ayağa kalktı. Ünlü sanatçı Selda Bağcan da skandal görüntülere sessiz kalmayarak tepkisini dile getirdi. Bağcan'ın, "Bu olay affedilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını dilerim" sözleri dikkat çekti.

Sabah Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın ünlü sanatçı Selda Bağcan ile röportajının tamamı ise şöyle;

Artık iyice zıvanadan çıktılar desek yeridir... Bu nasıl bir zihniyetse, insanların gözüne soka soka öyle eylemler yapıyorlar ki, dehşete düşmemek imkansız. Dünyada 2 milyarı aşkın insanın inandığı kitaba el uzatmak; tam bir zavallılıktır, provokatörlüktür.

Önce İsveç'te, şimdi de Hollanda'da Kur'an-ı Kerim yakma skandalı yaşandı. Kendini medeni olarak lanse eden ve bununla övünen Avrupa, kendi dışındakileri de barbar olarak nitelendiriyor. Ama kimmiş barbar, dünya görüyor işte.

Tarihten bugüne birçok vahşete de skandala da imza attı kendini 'medeni' olarak tanıtan Avrupa... Nereden başlasam bilemedim... Medeniyet getiriyoruz diyerek ülkeleri bölüp, parçalamalarından mı yoksa soykırım dolu tarihlerinden mi... Terör örgütlerine kucak açarak demokrasi kisvesi altında sahip çıkmalarından mı, cinayet işleyip kaçanlara vatandaşlık vermelerinden mi?

Yoksa kendi ülkelerinde yapılsa kıyamet kopacak terör eylemlerini yapanlara sempati beslemelerinden mi?.. Mültecilere karşı nasıl muamele yaptıklarına tüm dünya şahit oldu. Her biri ayrı rezillik, ayrı bir skandal say say bitmez...

Yani anlayacağınız Avrupa, kendilerine demokrat, kendi aralarında medeni... Onlardan değilsen vay haline...

Ama bu seferki artık tabiri caizse 'doz aşımı' oldu... Bir de hâlâ utanmadan bu rezaleti savunmaya kalkanlar var... Nasıl diye soracak olursanız da, kılıfları hazır: İfade özgürlüğü. Gerçekten utanmaları da yok bunu savunanların...

Bir sözüm de 'İslamofobi artıyor' diye söylendiğinde 'Abartıyorsunuz' diyenlere... Çok merak ediyorum, siz bu yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Umarım yine abartıyorsunuz demezsiniz.

'SİZ HİÇ İNCİL YAKAN MÜSLÜMAN GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Kur'an-ı Kerim yakma skandalına sanat camiasından da büyük tepki geldi. Ben de bu konuyu her kesimden insanın sevip, büyük saygı duyduğu usta bir sanatçı olan Selda Bağcan'a sordum...

Selda Bağcan2

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılma haberini görünce hem çok üzüldüğünü hem de çok şaşırdığını söyleyen Bağcan, sözlerine şöyle devam etti:

Selda Bağcan 3

"Bu olay affedilemez ve izah edilemez. Siz hiç İncil yakan veya yırtan bir Müslüman gördünüz mü? Ben görmedim, göremeyiz de. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum."

Selda Bağcan

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İsveç Selda Bağcan Rasmus Paludan ele

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