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Selda Bağcan'dan ünlü şarkıcıların sahne kıyafetlerine eleştiri: Korkunç buluyorum

09.03.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcılar Gülşen ve Hande Yener'in son dönemdeki iddialı sahne kıyafetleri çok konuşulmuştu. Usta sanatçı Selda Bağcan ise, cesur kıyafetlerle sahneye çıkan ünlüler hakkında yorum yaptı. Bağcan "Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Onların tercihi o ama bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum" dedi.

Selda Bağcan'dan ünlü şarkıcıların sahne kıyafetlerine eleştiri: Korkunç buluyorum

Tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sık sık magazin basınında yer alan şarkıcı Gülşen, en son geçtiğimiz akşam sahne aldığı Zorlu PSM'de seyircinin kucağına oturarak şaşkınlık yaratmıştı. Gülşen'in bu hareketinin ardından alevlenen tartışmalarla ilgili bir yorum da usta sanatçı Selda Bağcan'dan geldi.

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"KIYAFETLER KORKUNÇ, TASVİP ETMİYORUM"

Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum. Ben geçenlerde ‘son muhafazakârım’ dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz” diye konuştu.

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Hande Yener
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