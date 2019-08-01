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Selen Görgüzel Alkan yeni imajıyla dikkat çekti

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ÜNLÜLER  | 01.08.2019 09:34 | Son Güncelleme

Instagram'da yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ve son olarak da katıldığı cenazede fotoğraf çektirmesiyle gündem olan Selen Görgüzel saçlarını kısacık kestirdi.

Selen Görgüzel Alkan yeni imajıyla dikkat çekti

Hamdi Alkan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Selen Görgüzel, imajını değiştirdikten sonra takipçilerinin beğenisine sundu.

Şimdilerde yeni bir albüm hazırlığı içerisinde olan ve Eylül ayında sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Selen Görgüzel Alkan yoğun temposu arasında önemli bir imaj değişikliğine gitti.

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Saçlarını kısacık kestiren Selen Hanım, yeni görüntüsünü instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve takipçilerine ‘Sizce nasıl?’ sorusunu yöneltti ve şu ifadeleri kullandı: “Her an her şeyi yapabileceğimi söylemiş miydim?”

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Görgüzel'in bu halini gören arkadaşları ise çok şaşırdı. Didem Uzel dayanamadı ve "Kesin peruktur; sen hayatta bu kadar kısa kesmezsin" yorumunda bulundu. Ünlü ismin takipçileri de saçının peruk olabileceğine dair yorumlar yaptı.

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