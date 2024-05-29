MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel'den sonra Sıla'nın pantolonu gündemde! "Kasık pantolon modası mı var?"

Selen Görgüzel'den sonra Sıla'nın pantolonu gündemde! "Kasık pantolon modası mı var?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
29.05.2024 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlker Kaleli ile 3 yıldır birlikte olan Sıla Gençoğlu ilişkisini gözlerden uzak yaşıyor. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme gelmeyi başaran Sıla bu kez sahne tarzıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel'in düşük bel pantolonu çok konuşulmuştu. Benzer bir sahne tarzı da Sıla'dan geldi. Sıla'nın pantolonu sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Sıla sık sık İlker Kaleli ile yaşadığı aşk'la adından söz ettirmeyi başarıyor.

sıla4444

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla bu kez sahne tarzıyla çok konuşuldu.

sıla8888

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Sıla'nın giydiği pantolon dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcının tarzı ile ilgili yorum yağdı.

Düşük pantolonu olay oldu! Sonunda patladı Düşük pantolonu olay oldu! Sonunda patladı

"BAYAĞI AÇIK HAVA TARZI"

Şarkcıya, "Sesi şahane ama tarz göremedim", "Kasık pantolon moda mı bu yıl?", "Bu nasıl bir giyim", "Üstündekinın daha kapalı halini zıbın olarak giyenlere selam olsun", "Bayağı açık hava tarzı" gibi yorumlar yapıldı.

selen46666

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir sahne tarzı Selen Görgüzel'den gelmişti. Görgüzel'in düşük bel pantolonu ve kasığına kadar inen dekoltesi olay olmuştu.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sunucu karısının ihanet mesajını okuyup açık açık sorunca...Sunucu karısının ihanet mesajını okuyup açık açık sorunca...
Son hali gündemde! "Doğallığı kalmamış"Son hali gündemde! "Doğallığı kalmamış"
Devasa rezidansta yaşıyor! 4+1 evini gezdirdi: "Manzara güzel ama..."Devasa rezidansta yaşıyor! 4+1 evini gezdirdi: "Manzara güzel ama..."
Anahtar Kelimeler:
sıla
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı! 'Siyasi kumpas' dedi...

Belediye başkanından çalışana cinsel saldırı! 'Siyasi kumpas' dedi...

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Son dakika | Dördüncü gün, ikinci ölüm: Burdur'da diyalize giren hastalardan bir acı haber daha!

Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

Bisikletiyle gezerken parıldayan cisim gördü! Eline alınca...

Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

Okullarda ölümcül oyun! Yeni akım dehşete düşürdü

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Evi, arsası, yazlığı olanlar için son 3 gün!

Fenerbahçe'de ayrılık duyuruldu! 'Geri dönüyor'

Fenerbahçe'de ayrılık duyuruldu! 'Geri dönüyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük! Kısa süreliğine fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.