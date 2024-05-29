Selen Görgüzel'den sonra Sıla'nın pantolonu gündemde! "Kasık pantolon modası mı var?"

Ünlü şarkıcı Sıla sık sık İlker Kaleli ile yaşadığı aşk'la adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sıla bu kez sahne tarzıyla çok konuşuldu.

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Sıla'nın giydiği pantolon dikkat çekti. Sosyal medyada şarkıcının tarzı ile ilgili yorum yağdı.

"BAYAĞI AÇIK HAVA TARZI"

Şarkcıya, "Sesi şahane ama tarz göremedim", "Kasık pantolon moda mı bu yıl?", "Bu nasıl bir giyim", "Üstündekinın daha kapalı halini zıbın olarak giyenlere selam olsun", "Bayağı açık hava tarzı" gibi yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde de benzer bir sahne tarzı Selen Görgüzel'den gelmişti. Görgüzel'in düşük bel pantolonu ve kasığına kadar inen dekoltesi olay olmuştu.







