Düşük pantolonu dalga konusu oldu! Selen Görgüzel patladı

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetikler ve sahne tarzlarıyla gündemden düşmüyor.

Görgüzel'in son olarak sahne tarzı ve dansı sosyal medyada olay oldu. Görgüzel'in düşük bel pantolonu ve kasığına kadar inen dekoltesi gözlerden kaçmadı.

"YETER ARTIK"

Ünlü ismin tarzıyla ilgili "Ses yok görüntü yok, kendini fazla abartıyor", "O nasıl pantolon ya?","Düşmüş çekmiyor aşırı rahatsız oldum", "Tarzını hiç beğenmedim", "Sana çocukken pantolon nasıl giyilir öğretmediler mi?" gibi yorumlar yapıldı.

Sahne tarzına ve dansına yapılan kötü yorumlar sonrası psikolojisi bozulan Selen Görgüzel isyan etti.

Görgüzel, “Yaptığınız itibar suikastı! Yeter artık kötü yorum yapmayın. Bu nefret niye?”ifadelerini kullandı.







