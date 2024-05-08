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Selen Görgüzel'e 300 bin TL'lik şok! Bulup getirene ödül verecek

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 16:07
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde yaptırdığı estetikler ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Görgüzel, bir kulüpte sahne alırken bileziğini düşürdü. Bulup getirene ödül vereceğini açıkladı.

Selen Görgüzel'e 300 bin TL'lik şok! Bulup getirene ödül verecek

Selen Görgüzel geçtiğimiz ay bıçak altına yatmış ve yüzünü-boynunu gerdirip, göz kapaklarını aldırtmıştı.

Son hali çok konuşulan Görgüzel'in paylaşımlarına ise sosyal medyada beğeni ve yorum yağıyor.

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"KULİS FOTOĞRAFLARINDA KOLUMDAYDI"

Değişimi ve son hali çok konuşulan Selen Görgüzel bu kez farklı bir konuyla gündeme gelmeyi başardı.

Görgüzel, bir kulüpte sahne alırken bileziğini düşürdü. Bulup getirene ödül vereceğini açıkladı.

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Görgüzel, "Geçtiğimiz günlerde çıktığı bir kulüpte ünlü bir markaya ait 300 bin TL'lik altın bileziğini düşürdü. Kulis fotoğraflarında kolumdaydı belli ki sahnede düşmüş bulup getirene ödül vereceğim" dedi.

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Selen Görgüzel Hamdi Alkan hamdi ele
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