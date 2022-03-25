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Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" itirafı

25.03.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan'ın 8 yıllık evliliği bitti. İddialara göre Hamdi Alkan'ın mide ameliyatı sonrası ruh halleri değişkenlik göstermeye başladı ve sinirli olduğu söylenen yönetmenin öpüşme izniyle çıldırdığı iddia edildi. Boşanma sürecinde Selen Görgüzel geri dönmeye çalıştı ama Alkan kabul etmedi. İşte tüm iddialar...

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan neden boşandı? "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" itirafı

Yapımcı, yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel 10 dakikada sonlandırdı. Hamdi Alkan'ın nafaka ödemediği eski eşi Selen Görgüzel'e bıraktığı 90 bin TL'lik otomobil gündem oldu. İddialara göre boşanmanın sebebi tiyatro sahnesinde yaşanan öpüşme izniydi. Selen Görgüzel ne kadar çok barışmak istese de Hamdi Alkan kabul etmedi. Alkan boşanma davasında sessizlik kararı da aldırdı.

Hamdi Alkan'ın mide küçültme ameliyatı sonrası ruh hallerinin değiştiği ve evliliği etkilediği iddia edildi. Alkan'ın değişen ruh hali sonrası sahnede kendisinden öpüşme izni istenmesi ünlü yönetmeni çıldırttı. Alkan o olaydan sonra hastanelik oldu. İddiaya göre Alkan "Öpüşmeden haberim yoktu. Çıldırdım" dedi.

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MALLAR BÖLÜNDÜ!

Selen Görgüzel boşanır boşanmaz arabayı 85 bin TL'ye sattı. Alkan eski karısına 1 milyon TL ve bir de Amerika'da ev de bıraktı. Selen Görgüzel ise evden ayılırken 600 bin TL'lik arabasını ve 150 bin TL'lik saati evde bıraktı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre boşanmanın perde arkasında Selen Görgüzel'in sahnede öpüşmesi olduğu ortaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
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