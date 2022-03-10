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Selen Görgüzel kimdir, aslen nereli? Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kaç yaşında ve mesleği nedir?

10.03.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 senesinde dünyaevine girmiş olan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel ‘in boşanma kararı aldığı iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen olay sonrası Selen Görgüzel’in hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kimdir, aslen nereli? Selen Görgüzel kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Selen Görgüzel kimdir, aslen nereli? Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel kaç yaşında ve mesleği nedir?

Çalışma hayatına daha lise döneminde Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Selen Görgüzel'in hayatı merak ediliyor. Görgüzel, Hamdi Alkan ile 2014 senesinde evlenmiştir. Peki Selen Görgüzel kimdir, aslen nereli?

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

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Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

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Hamdi Alkan
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