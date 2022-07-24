Selen Görgüzel sünnet derisiyle güzelleşti! "Çocuklarımızı yiyorsun yazmışlar"

Selen Görgüzel, özel bir klinikte sünnette kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklayınca olay olmuştu. Kanal D canlı yayınına bağlanan Hamdi Alkan'ın eski eşi "Kendimi seven bir insanım. Allah'ın verdiği nimetlere sahip çıkıyorum. Bu sağlıkla alakalı cildimin sağlığıyla alakalı" dedi.

Selen Görgüzel bu bakımın hemen etkisini gördüğünü söyleyerek "Yüzüm ışıl ışıl parlıyor. Yüzünde lekelenme varsa bunları yok ediyor" dedi.

Sosyal medyada ilginç yorumları aldığını da söyleyen Selen Görgüzel "Bir daha yaptırırım tabi. Mantık dışı yorumlara üzülmüyorum şuursuzca söylemlere üzülmem. Çirkin yorumları takmıyorum. Çocuklarımızı yiyorsun yazmış bir tanesi çok ayıp bir şey. Bunları takamam. Çok acınası durumda insanların varlığını sosyal medyada görüyorum" yorumunda bulundu.

"HAMDİ ALKAN BENİ UNUTMAK İSTİYOR"

Soyadının Instagram hesabında Alkan olmasıyla ilgili de şarkıcı şunları söyledi: "Bu Instagram denen kurum beni öyle görmüş ve mavi tık vermiş başvurdum ama değiştirmiyor soyadımı. Şu an mecburum" dedi.

Eski kocası tarafından engellenen Selen Görgüzel bu konuda da ilginç bir yorumda bulundu. Görgüzel'e göre Alkan kendisine hâlâ aşık... Ünlü isim bu konuda "Engellemiş beni görmek istemiyordur belki. Duyguları varsa unutmak istiyorsa... Bana hâlâ aşık mı evet bence hâlâ öyle. Başka sebebi yok çünkü" diyerek şaşırttı.



