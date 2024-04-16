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Selen Görgüzel takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi! "Ben kimsenin yavrusu değilim"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.04.2024 16:46
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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel son dönemde açıklamaları ve estetikleriyle gündemden düşmüyor. Görgüzel bu kez bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. 'Yavrum' diyen takipçisinin yorumuna sinirlenen Görgüzel, "Annem babam dışında kimsenin yavrusu değilm" dedi.

Selen Görgüzel takipçisinin yaptığı yoruma sinirlendi! "Ben kimsenin yavrusu değilim"

Oyuncu Hamdi Alkan'ın eski eşi olan şarkıcı Selen Görgüzel, hem açıklamaları hem de yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor.

Son olarak 'Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde ciltte lifting etkisi yaratıyor ve cildi besliyor' diyen Görgüzel bu açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Şarkıcı bu kez takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bir takipçisi şarkıcının paylaşımının altına 'Yavrum benim harikasın yerim seni' yazdı.

Şarkıcı ise gelen yoruma sinirlendi. Takipçisine yanıt olarak, "Ben annem ve babam dışında kimsenin yavrusu değilim! Beğeniniz için teşekkür ederim ama hiç tanımadığınız birine bu şekilde hitap etmeniz çok hadsizce..."

selengörggg

Görgüzel'in son paylaştığı iddialı elbisesiyle pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Vitrin


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Selen Görgüzel Oyuncu Hamdi Alkan hamdi
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