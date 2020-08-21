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Selen Seyven sessiz sedasız evlendi! Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kiminle evlendi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 14:45 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Selen Seyven, dün akşam Baran Yıldırım ile sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Selen Seyven'in gelinlikli pozlarına beğeni yağdı.

Selen Seyven sessiz sedasız evlendi! Selen Seyven kimdir? Selen Seyven kiminle evlendi?

Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'in Baran Yıldırım ile evlenmesi sevenlerini şaşırttı. Aile arasında gerçekleşen nikah törenine, sınırlı sayıda insan katıldı.

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Çiftin ilk dansı kameralara böyle yansıdı. Bir ara aşka gelen Seyven ve Yıldırım birbirini öptü.

2004 yılından bu yana birçok dizi ve sinema filminde rol alan Selen Seyven, 'Genco' dizisinde Pınar karakteri ile dikkatleri çekmişti. 'Genco’dan sonra birçok farklı yapımda rol alan Selen Seyven en son 'O Hayat benim' dizisinde Reyhan ve daha sonra da 'Avlu' dizisinde Heves karakterlerine hayat verdi.

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SELEN SEYVEN KİMDİR?

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Tam adı Selen Seyven Katırcıoğlu olan güzel oyuncu, 2 Nisan 1986 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Dicle Kıtırcıoğlu adında kardeşi vardır. Annesi Özbek kökenlidir. Seyven, yönetmen Ezel Akay'ın yeğenidir. Ankara Yahya Kemal Beyatlı Lisesi Spor Bölümü'nden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nü bitirmiştir.

2004 yılında Büyük Buluşma dizisi, 2005 yılında Aşka Sürgün dizisi ve Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü sinema filminde küçük rollerde oynamıştır. 2007 yapımı, yönetmen Aydın Sayman'ın "Janjan" adlı sinema filminde başrolde olarak Berk Hakman, Çetin Öner, Levent Yılmaz, Aykut Oray ile beraber rol almıştır.

Selen Seyven, kendisi gibi oyuncu Kerem Kupacı ile 9 Eki 2009 tarihinde nişanlanmıştır. Çift, 2010 yılında ayrıldılar. Güzel oyuncu geçmişte, Uğur Güneş, Özgür Emre Yıldırım, Kerem Sedef, Burak Serdar Şanal, Yalın Cengiz gibi isimlerle aşk yaşamıştır.

SELEN SEYVEN KİMİNLE EVLENDİ?

Son olarak Avlu dizisinde rol alan Selen Seyven'in Baran Yıldırım ile küçük bir düğünle evlendi.

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