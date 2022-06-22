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Selen Soyder kimdir? 2. Sayfa konuğu Selen Soyder nereli ve kaç yaşında, kimle evli, eşinin adı ne?

22.06.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selen Soyder, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü 2. Sayfa magazin programına konuk olup magazin gündemi ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Miss Turkey 2007 birincisi olduktan sonra çok sayıda dizide yer alan ünlü isim Lale Devri ile adını duyurmuştu.Peki Selen Soyder kimdir? İşte 2. Sayfa'nın konuğu Selen Soyder'in hayatı ve biyografisi...

Selen Soyder kimdir? 2. Sayfa konuğu Selen Soyder nereli ve kaç yaşında, kimle evli, eşinin adı ne?

Selen Soyder, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını cevapladı. Bir döneme damga vuran Lale Devri dizisiyle bilinen Selen Soyder, 2. Sayfa programı nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Selen Soyder kimdir? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SELEN SOYDER KİMDİR?

Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde doğdu.

Selen Soyder'in tam adı Mükerrem Selen Soyder'dir.

Selen Soyder; ilkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünü bitirdi.

2006 yılında "Miss Model Of Turkey" yarışmasında ikinci olarak seçildi ve "Miss Bikini Of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi 2007 yılında "Miss Turkey" güzellik yarışmasına katılıp Türkiye güzeli oldu. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan "Miss World 2007" yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü. Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ve Serenay Sarıkaya ile birlikte başrol oynamıştır. Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu. Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu. 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi. Selen Soyder, 2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur gibi oyuncularla paylaştı.

Selen Soyder kimdir?

2. SAYFA'NIN KONUĞU SELEN SOYDER KİMLE EVLİ?

  1. Sayfa'nın konuğu Selen Soyder, 2015 yılında Oren Frances ile evlenmiştir.

SELEN SOYDER'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER?

2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)


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