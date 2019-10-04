Selena Gomez: Ailem Amerika'ya yasa dışı yollarla geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, Netflix için çekilen ve yapımcılarından biri olduğu Living Undocumented adlı belgesel sebebiyle Time için özel bir yazı kaleme aldı. 27 yaşındaki şarkıcı makalesinde babasının ailesinin 1970’lerde Meksika’dan ABD’ye yasa dışı yollarla geldiklerini anlattı.

Ailesinin Meksika’dan ABD’ye kaçan ilk üyesinin halası olduğunu, onun da sınırdan bir kamyon kasasında saklanıp kaçak olarak ülkeye girdiğini yazan Gomez’in anlattığına göre dedesi Ricardo ile babaannesi Mary de daha sonra sınırdan yasa dışı şekilde geçerek ABD’ye girmiş.

Gomez’in anne ve babası ise ABD’de dünyaya gelmiş. ABD’de dünyaya geldiği için şanslı olduğunu belirten Gomez “Ama ne zaman sosyal medyada ya da basında göçmenlerle ilgili bir haber görsem aynı durumda olan insanlar için korkuyorum” diye yazdı.

Ne göçmenler konusunda uzman ne de politikacı olduğunu belirten Gomez “Kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Ama ayrıca hatırlamamız gerek ki bizim ülkemiz başka ülkelerden gelen insanlar tarafından kurulmuştur” dedi.

Selena Gomez, “Hayatları göçmen politikalarından etkilenen insanları dinleme zamanı. Karmaşık hikayeleri sıradan gazete başlıklarına konu olan bireyleri tanıma, anlama vakti” diye yazdı.

