Selena Gomez'in yeni şarkısı 'De Una Vez Türkiye'de gündem oldu

203 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen isimler arasında yer alan genç şarkıcı Selena Gomez, yayınladığı yeni şarkısı De Una Vez ile Türkiye'de gündem oldu. Dünya gündemine de hızlı bir giriş yapan Selena Gomez, ilk 9 saatte 4 milyona yakın izlenmeye ulaştı.
Öte yandan Selena Gomez De Una Vez şarkı sözleri de merak edildi. Şarkıcının hayranları, internete Selena Gomez 'De Una Vez' lyrics yazarak, şarkı sözlerini görmek istedi.
İlk ve Son Kez
Eskisi gibi acıtmıyor artık, hayır
Aşkının acısı iyileşti
İlk ve son kez
Kendi başıma daha güçlüyüm
Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum
Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum
Ama artık göğsüm kurşun geçirmez
Sana değil, kendime sahibim
Konunun seninle alakası olduğunu düşünmeni istemiyorum
Şunu unutma diye bıraktım seni
Aşkından ölse de biri, doğabilir yeniden diri
Denizlerde tek bir damla su bile kalmadığında
Anca o zaman dönmeyi düşünebilirim bir daha
Şimdi anlıyorsundur nasıl hissettiğimi
Sen gittin ya şimdi, ne de güzel geçiyor zaman
Arındım artık senden, daha önce de demiştim
Yoksun artık buralarda, hissetmiyorum varlığını
Bana nasıl değer vermen gerektiğini bilemedin hiç, bilemedin hiç ve
İlk ve son kez
Kendi başıma daha güçlüyüm
Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum
Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum
Ama artık göğsüm kurşun geçirmez
Oh
Bu göğüs kurşun geçirmez artık
Kendi başıma, ah ah
Bu göğüs kurşun geçirmez artık
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