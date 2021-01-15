Selena Gomez'in yeni şarkısı 'De Una Vez Türkiye'de gündem oldu

203 milyon takipçiyle Instagram'da en çok takip edilen isimler arasında yer alan genç şarkıcı Selena Gomez, yayınladığı yeni şarkısı De Una Vez ile Türkiye'de gündem oldu. Dünya gündemine de hızlı bir giriş yapan Selena Gomez, ilk 9 saatte 4 milyona yakın izlenmeye ulaştı.

Öte yandan Selena Gomez De Una Vez şarkı sözleri de merak edildi. Şarkıcının hayranları, internete Selena Gomez 'De Una Vez' lyrics yazarak, şarkı sözlerini görmek istedi.

SELENA GOMEZ "DE UNA VEZ" ŞARKI SÖZLERİ (TÜRKÇESİ)

İlk ve Son Kez

Eskisi gibi acıtmıyor artık, hayır

Aşkının acısı iyileşti

İlk ve son kez

Kendi başıma daha güçlüyüm

Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum

Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum

Ama artık göğsüm kurşun geçirmez

Sana değil, kendime sahibim

Konunun seninle alakası olduğunu düşünmeni istemiyorum

Şunu unutma diye bıraktım seni

Aşkından ölse de biri, doğabilir yeniden diri

Denizlerde tek bir damla su bile kalmadığında

Anca o zaman dönmeyi düşünebilirim bir daha

Şimdi anlıyorsundur nasıl hissettiğimi

Sen gittin ya şimdi, ne de güzel geçiyor zaman

Arındım artık senden, daha önce de demiştim

Yoksun artık buralarda, hissetmiyorum varlığını

Bana nasıl değer vermen gerektiğini bilemedin hiç, bilemedin hiç ve

İlk ve son kez

Kendi başıma daha güçlüyüm

Böyle işte, geçmişten pişmanlık da duymuyorum

Seninle geçirdiğim zamanlarda kanatlarımın kesildiğini biliyorum

Ama artık göğsüm kurşun geçirmez

Oh

Bu göğüs kurşun geçirmez artık

Kendi başıma, ah ah

Bu göğüs kurşun geçirmez artık

