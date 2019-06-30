Mynet Trend

Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 30.06.2019 23:06 | Son Güncelleme

Kayseri'de bulunan Homurlu Şelalesi'nde kayalıklarda fotoğraf çekerken dengesini kaybederek dereye düşen genci arama çalışmaları 3 saattir sürüyor.

Selfie çeken genç kayalıklardan yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Yukarı Künye Mahallesi'nde bulunan Homurlu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen 18 yaşındaki Serkan Turan Timurbuğa ,iddiaya göre fotoğraf çektirmek için şelalenin üst tarafındaki kayalıklara çıktı. Fotoğraf çekerken dengesini kaybeden Timurbuğa, dereye düşerek gözden kayboldu.

Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 ve gönüllü Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarma ile Türkuaz 112 ekipleri tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 3 saattir devam ediyor.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldıDatça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı
Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Homurlu Şelalesi selfie

En Çok Okunan Trend Haberler

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Olay itiraf: Ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Olay itiraf: Ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Şaşırtan görüntü! 'Et yığını gibi duruyordu...'

Şaşırtan görüntü! 'Et yığını gibi duruyordu...'

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

Ülke şokta! Nefes alan hastanelik oldu, rekor seviyeye ulaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı

Datça’da dip temizliğinde 1.5 top atık çıkarıldı

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

18 yaşındaki gencin feci sonu! Sevgilisiyle tartışıp eve döndü ve...

Öykü Arin doktorlarına şarkı söyledi

Öykü Arin doktorlarına şarkı söyledi

Iğdır'da kayısı fosili olduğu iddia edilen bulgu merak uyandırdı

Ezber bozan bulgu! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu! Kendini böyle savundu

Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu! Kendini böyle savundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.