Bu 'öpücük' aşırı sağcı bakanı tuzağa düşürdü!

Aşırı sağcı siyasetçi hükümet temsilcisi olarak ülkesinin Nazi işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri yerine partisinin Sicilya'daki mitingine katılarak eleştirilerin hedefi olmuştu.

Salvini söz konusu mitingde partililerle fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı. Kendisiyle selfie çekmek isteyen iki genç kadının yanında duran siyasetçi, o esnada poz verdi. İki kadın LGBT+ karşıtı siyasetçiyi protesto etmek için öpüşerek Salvini'yi 'tuzağa düşürdü'.

Fotoğraf kısa sürede hem yazılı hem sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Fotoğrafı çeken Gaia, o kareyi Instagram hesabından "Merhaba dost" başlığıyla ve Salvini'yi de etiketleyerek paylaştı.

Marco Furfaro adlı binlerce takipçisi olan bir aktivistin söz konusu fotoğrafı "Sevgi nefreti 3-0 yendi." başlığıyla Facebook hesabına taşımasıyla fotoğraf "en çok paylaşılanlar" arasına girdi.

Euronews'e konuşan Gaia, Salvini'nin Dünya Aile Kongresi'ne bir hükümet yetkilisi olarak katılmasını protesto etmek için böyle bir eylem düzenlediklerini söyledi: "Provokatif bir içgüdüyle hareket ettik, planlı değildi. Salvini de böyle bir fotoğraf çekilmesini beklemiyordu. Öpüştüğümüz esnada, koruma görevlisi olduğunu düşündüğüm biri bizi ayırmaya çalıştı. Salvini de bize "size bol şans" deyince biz de ironik bir şekilde ona teşekkür ettik."

