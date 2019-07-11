Mynet Trend

O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

BBC BBC
11.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Sibirya'da tropikal görüntüsüyle selfie çekmek isteyenlerin uğrak yeri haline gelen "turkuaz gölün", aslında yakınlardaki bir termik santralin küllerini boşaltma alanı olduğu belirtilerek turistlere bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

Maldiv Adaları'na benzerliğiyle dikkat çeken ve halk arasında "Novosibirsk Maldivler'i" olarak bilinen gölün, rengini kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitlerden aldığı belirtiliyor.

Santrali işleten şirketin ziyaretçileri suya yaklaşmamaları konusunda uyarmasına rağmen, bölgenin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla giderek daha popüler hale geldiği gözleniyor. Yeni evlenen çiftler, burada gelinlik ve damatlıklarıyla pozlar veriyor.

_107819245_65388070_337477513830330_7751555003407600350_n

'BİR ÇERNOBİL DEĞİL AMA ÇOK TEHLİKELİ'

Bir Instagram kullanıcısı gölün kıyısında çektirdiği fotoğrafını "Bir Çernobil değil ama tabii ki tehlikeli' notuyla paylaştı.

Kar maskesi takan ve gölün içinde şişme bir tek boynuzlu atın üzerinde poz veren başka bir kullanıcı ise alaycı bir dille "Burada yüzmek tehlikeli değil. Ertesi gün bacaklarım kızardı, iki gün boyunca kaşındı. Ama hepsi geçti. Bu fotoğraflara değer doğrusu. Bu arada suyun tadı biraz acıydı" dedi.

Instagram'da gölde çekilen fotoğraflar için bir sayfa açan Leo Alexey BBC'ye burayı dört kez ziyaret ettiğini söyledi.

Alexey, "Ama tabii ki suya girmedim. Sadece yanında durup manzarayı seyrettim. Suyla temas edilmesini tavsiye etmiyorum. Alerjiye yol açabilir" diye konuştu.

Santrali işleten SGK şirketi, Rus sosyal medya sitesi VKontakte sayfasında Haziran'da "Kül boşaltma alanında yüzmeyin" uyarısı yaptı.

'SELFİ İÇİN GÖLE GİRMEYİN'

Uyarıda "Suyun alkalinitesi çok yüksek. Bu yüzden kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitler içinde çözünüyor. Cildinizin suyla temas etmesi alerjik reaksiyon yaratabilir" denildi.

Şirketin açıklamasında gölün altının balçık halinde olduğu belirtilerek yüzmeye çalışanların buradan çıkamayabileceği belirtildi ve büyük harflerle "BU NEDENLE SELFIE İÇİN GÖLE GİRMEYİN" denildi.

SGK, buna rağmen gölün zehirli olmadığını, radyoaktivite seviyesinin bağımsız kuruluşlar tarafından ölçüldüğünü söylüyor.


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Yürek sızlatan görüntüYürek sızlatan görüntü
En eski insanların kalıntıları bulunduEn eski insanların kalıntıları bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selfie Sibirya maldivler

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Bomba itiraf! 'Suud prensesinden evlilik teklifi aldım'

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklar göle döndü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürek sızlatan görüntü! Anne kedi yavrusunun başından ayrılmadı

Yürek sızlatan görüntü

En eski insanların kalıntıları bulundu

En eski insanların kalıntıları bulundu

Küçük çocuk otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

Dehşet anı kamerada!

Köpek sahibini öldürdü! Evde dehşet

Köpek sahibini öldürdü! Evde dehşet

Şantiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Elleriyle böyle besledi!

Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

Niagara Şelalesi'nden düştü, çiziksiz kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.