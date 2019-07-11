O göl termik santralin atık boşaltma alanı çıktı!

Maldiv Adaları'na benzerliğiyle dikkat çeken ve halk arasında "Novosibirsk Maldivler'i" olarak bilinen gölün, rengini kalsiyum tuzları ve diğer metal oksitlerden aldığı belirtiliyor.

Santrali işleten şirketin ziyaretçileri suya yaklaşmamaları konusunda uyarmasına rağmen, bölgenin sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla giderek daha popüler hale geldiği gözleniyor. Yeni evlenen çiftler, burada gelinlik ve damatlıklarıyla pozlar veriyor.

'BİR ÇERNOBİL DEĞİL AMA ÇOK TEHLİKELİ'



Bir Instagram kullanıcısı gölün kıyısında çektirdiği fotoğrafını "Bir Çernobil değil ama tabii ki tehlikeli' notuyla paylaştı.

Kar maskesi takan ve gölün içinde şişme bir tek boynuzlu atın üzerinde poz veren başka bir kullanıcı ise alaycı bir dille "Burada yüzmek tehlikeli değil. Ertesi gün bacaklarım kızardı, iki gün boyunca kaşındı. Ama hepsi geçti. Bu fotoğraflara değer doğrusu. Bu arada suyun tadı biraz acıydı" dedi.

Instagram'da gölde çekilen fotoğraflar için bir sayfa açan Leo Alexey BBC'ye burayı dört kez ziyaret ettiğini söyledi.