Selfie uğruna canından olacaktı! ''Dışkı ve kan içinde kurtarılmayı bekledim''

61 yaşındaki Jenny Birch-Morgan, kızı Omi ile Karadağ'da bir sahil şehri olan Budva'da tatil yaparken yaşadığı korkunç kazayı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Bir uçurumun kenarında selfie çekinmek istediği esnada 10 metre aşağı düşen Jenny, resmen kabusu yaşadı.

SAĞ KURTULDU

Uçurumun kenarından süzülüp kayalıklara düşen kadın, olay esnasında kaburgaları, omurgası ve ayak bileği kırıldı. Neyse ki, Birch-Morgan olaydan sağ kurtuldu ve daha sonra uçurumdan inen bir yardımsever tarafından vadiden kurtarıldı.

DIŞKI VE KAN İÇİNDEYDİ

Doksan dakika sonra sağlık görevlileri geldi ve Jenny'yi ülkenin başkenti Podgorica'daki bir hastaneye nakletti. Esas kabusu burada başladı. Aldığı korkunç darbeye rağmen kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini anlatan Birch-Morgan, saatlerce dışkı ve kan içinde tedavi edilmeyi beklediğini anlattı.

TARAMA BİLE YAPILMADI

Personel herhangi bir tarama yapmadığı için Birch-Morgan'ın omurunu kırdığını ve bu nedenle neredeyse hareketsiz olduğunu fark etmediler. Daha da kötüsü, hastaya tüm zaman boyunca herhangi bir ağrı kesici bile verilmedi. Takip eden günlerde de beslenmesi için yalnızca bayat ekmek bırakıldı ancak kırıklarından dolayı buna ulaşamayacağından bile habersizlerdi.

AİLESİNE ULAŞTI

Hikayenin kırılma noktası, Jenny'nin sadece sandalye olan bir odaya kilitlenmesi oldu. Talihsiz kadın sonunda ailesiyle iletişim kurmayı başardı ve İngiltere'de bir hastaneye nakledildi. Jenny, kötü muamelenin hastanenin Batı karşıtı düşüncesinden kaynaklandığına inanıyordu.

'AVRUPA'NIN EN KÖTÜ SAĞLIK SİSTEMİ'

"Kötü niyetli değillerdi, ama kesinlikle İngiliz karşıtıydılar. Kendimi bir uzaylı gibi hissettim." diye konuşan kadın, İsveçli sivil toplum kuruluşu Health Consumer Powerhouse tarafından hazırlanan 2016 raporuna göre Karadağ'ın "Avrupa'nın en kötü sağlık sistemine" sahip olduğunun da altını çizdi.



