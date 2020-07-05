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Selin Ciğerci 2 milyon dolara yazlık aldı! Manzarası olay...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 08:02 | Son Güncelleme

Selin Ciğerci, koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalarının kalkmasının ardından eşi Gökhan Çıra ile birlikte Bodrum'a gitmişti. Ciğerci'nin 2 milyon dolara aldığı yazlığı olay oldu.

Selin Ciğerci 2 milyon dolara yazlık aldı! Manzarası olay...

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki yazlık evine gitmek için 17 bin dolara özel jet kiralamış ve gündem olmuştu. Kendini çıkardığı markasına veren işleriyle yoğun olan Ciğerci son dönemde Bodrum'da vakit geçiriyor.

Bodrum Gündoğan’da bir aşk yuvası satın alan Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin evine UçanKuş TV konuk oldu.

Villanın dekorasyonuyla tek tek ilgilenen Ciğerci, kesenin ağzını açtı ve yeni evini tam 2 milyon dolara satın aldı! Ciğerci'nin evinin manzarası ise büyüledi.

Selin Ciğerci, seneye de tekne alacağını söyledi.

Selin Ciğerci kısa süre önce 5 milyon lira değerindeki son model Rolls-Royce marka arabasıyla gündeme gelmişti. Başarılı isim kazandığı paranın vergisini ödediğini de her fırsatta ifade ediyor. Ciğerci daha önceki açıklamasında "Aslan gibi de vergimi ödüyorum" demişti.


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