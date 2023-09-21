Selin Ciğerci'den bomba paylaşım! 'Sıkınca orgazm oluyorsunuz'

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iş insanı ve fenomen Selin Ciğerci son dönemde paylaştığı bikinili pozlarla dikkat çekiyordu. Kendi markası olan ve kazancıyla lüks bir hayat süren Ciğerci son paylaşımıyla olay oldu.

Kadınlara yönelik çıkardığı ürünlerle dikkat çeken Ciğerci daha önce leke giderici kremiyle ilgili gelen mesajları paylaşırken "Bana genital bölge fotoğrafı atmayın" uyarısıyla dikkat çekmişti.

Selin Ciğerci şimdi de yeni ürününü ilginç bir notla duyurdu. Cesur bir pozuyla parfüm tanıtan ünlü fenomen paylaşıma "Sıkınca orgazm oluyorsunuz" notunu düşünce olay oldu.

Ciğerci'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken fenomenin fanları tarafından da ürün büyük ilgi gördü.

