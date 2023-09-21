MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci'den bomba paylaşım! 'Sıkınca orgazm oluyorsunuz'

Selin Ciğerci'den bomba paylaşım! 'Sıkınca orgazm oluyorsunuz'

21.09.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde markasına yoğunlaşan fenomen Selin Ciğerci, 'sıkınca orgazm oluyorsunuz' dediği parfümüyle paylaşım yaptı. Ciğerci'nin parfümü sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren iş insanı ve fenomen Selin Ciğerci son dönemde paylaştığı bikinili pozlarla dikkat çekiyordu. Kendi markası olan ve kazancıyla lüks bir hayat süren Ciğerci son paylaşımıyla olay oldu.

Kadınlara yönelik çıkardığı ürünlerle dikkat çeken Ciğerci daha önce leke giderici kremiyle ilgili gelen mesajları paylaşırken "Bana genital bölge fotoğrafı atmayın" uyarısıyla dikkat çekmişti.

Oyunculuğu beğenilmedi! 1 yıldır... Oyunculuğu beğenilmedi! 1 yıldır...

Selin Ciğerci şimdi de yeni ürününü ilginç bir notla duyurdu. Cesur bir pozuyla parfüm tanıtan ünlü fenomen paylaşıma "Sıkınca orgazm oluyorsunuz" notunu düşünce olay oldu.

Ekran Alıntısı

Ciğerci'nin bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken fenomenin fanları tarafından da ürün büyük ilgi gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oyunculuğu beğenilmedi! 1 yıldır...Oyunculuğu beğenilmedi! 1 yıldır...
Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'i gören tanıyamadı!Sihirli Annem'in Buket'i Şara Türesel'i gören tanıyamadı!
Su altında pozu Medcezir sahnesine benzetildi! Yorum yağdıSu altında pozu Medcezir sahnesine benzetildi! Yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Üzerlerine yıldırım böyle düştü

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.