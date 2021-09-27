MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan yeni açıklama: Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan yeni açıklama: Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

27.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra anlaşmalı boşandı. Gökhan Çıra hakkında merak edilenleri açık açık anlattı.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan yeni açıklama: Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evliliğini sonlandıran Gökhan Çıra yeni açıklamalar yaptı. Çıra evliliğni bitmesinde aldatma gibi bir durum söz konusu olmadığını birbirlerini severek ayrıldıklarını söyledi.

Gökhan Çıra açıklamasının devamında "Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu benim de yoktu ama futbolcuydum. Selin'in ne işi vardı ne güzellik merkezi. Biz her şeyi beraber yaptık. Boşanırken de kimse bir şey istemedi birlikte bölüştük" dedi.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yine gündemde! 20 milyon TL'yi gözden çıkardıSelin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra yine gündemde! 20 milyon TL'yi gözden çıkardı

GazeteMagazin'e konuşan Gökhan Çıra "Ben hayatım boyunca Selin'e verdiğim sözü tuttum. Bir tek çocuk sözümü tutamadım" açıklamasında bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafıMüstehcen pozlar sonrası ilginç cinsel ilişki itirafı
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
Müge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladıMüge Anlı'da aranan Hatice Dağlı ortaya çıktı! Oğlu yayında açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Eski futbolcu trafikte dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Pozisyona isyan etti! ''Hakemliğini bitiririm''

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Ailem beni sattıktan sonra izliyor

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Survivor All Star kadrosu şekilleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.