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Selin Ciğerci'den kötü yoruma yanıt: Vergi rekortmeniyim

20.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi markasını kuran ve bu işe yoğunlaşan Selin Ciğerci şu sıralar yazlığında tatil yapıyor. Ciğerci kendisine yapılan kötü yoruma yanıtıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den kötü yoruma yanıt: Vergi rekortmeniyim

Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra sık sık vergi rekortmeni olmayı hedeflediğini söyleyen Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer almıştı.

Şu sıralar yazlığında tatilde olan Ciğerci kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Ciğerci kendisine "Yüz karası olmuşsun Türkiye'nin" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

"Bir şey derdim de hadi neyse. Allah'ım sana da nasip etsin hayatım bu arada Türkiye'nin yüz karası değil vergi rekortmeniyim."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Selin Ciğerci
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