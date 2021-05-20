Selin Ciğerci'den kötü yoruma yanıt: Vergi rekortmeniyim

Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra sık sık vergi rekortmeni olmayı hedeflediğini söyleyen Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer almıştı.

Şu sıralar yazlığında tatilde olan Ciğerci kendisine gelen bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ciğerci kendisine "Yüz karası olmuşsun Türkiye'nin" diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

"Bir şey derdim de hadi neyse. Allah'ım sana da nasip etsin hayatım bu arada Türkiye'nin yüz karası değil vergi rekortmeniyim."



