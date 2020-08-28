Selin Ciğerci’den takipçisine sert cevap!

Kendi markaj markasını çıkartan Selin Ciğerci Bodrum tatiline kısa bir ara vererek eşi Gökhan Çıra’yla Göcek’in yolunu tuttu. Göcek’te tekne tatili yapan ikili deniz yatağında çekildikleri bir pozu sosyal medya hesabından "Huzur" notuyla paylaştı. Çiftin fotoğrafına bir kadın takipçisi “Tipe bak” yorumunu yaptı. Bu yoruma sessiz kalamayan Ciğerci iddialı açıklamalarda bulundu.

‘DÜNYANIN EN GÜZEL KADINIYIM’



İnternet fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci 28 Ekim 2019 tarihinde futbolcu Gökhan Çıra ile dünya evine girdi. Evlilikleri magazin gündemine bomba gibi düşen çift eleştiri oklarının hedefi oldu. Eleştirilere kulaklarını tıkayan Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra normalleşme adımlarını fırsat bilerek yaz tatilinin tadını Bodrum'da çıkartmaya başladı. Bodrum'dan sonra Çıra ailesi rotasını Göcek'e çevirdi. İkili tatillerinin keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğrafa takipçilerinden biri “Yazık sana üzülüyorum Selin. Haline bak tipine bak” yorumunu ekledi.



Takipçisinin yorumuna Selin Ciğerci, “Üzül aşkım şu an Göcek’teyim. Tatildeyim, keyif yapıyorum. Şu an sana mesaj yazarken dondurmalı sufle yiyorum. Futbolcu dünya yakışıklısı kocamla birlikteyim. Türkiye’de en çok satan kozmetik firmasının sahibiyim. 36 yaşındayım. Gayet kadın kadın balık gibi, kaymak fiziğim var. Sağlığım da yerinde ve bu sene ülkeme en çok vergi ödeyen kadınlar arasındayım. Dünyanın en güzel kadınıyım” yanıtını verdi.

