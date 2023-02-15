Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi! "Villa fiyatları uçmuş"

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin etkileri sürerken, deprem sonrası kira fiyatlarını yükselten mülk sahiplerine gelen tepkiler devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan fenomen Selin Ciğerci, "Villa fiyatları uçmuş" diye yazdı. İşte ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İnternet fenomeni Selin Ciğerci, depremin ardından herkesin müstakil evlere geçmeye çalıştığını ve İstanbul'da villa kiralarının yükseldiğini paylaştı.

Ekran görüntüsünü paylaşan fenomen, "Villa fiyatlarını görmeniz lazım uçmuş. Deprem yüzünden İstanbul'da herkes müstakil evlere geçmeye çalışıyor" diye yazdı.

800 TL'LİK KİRALAR 4 BİN TL'YE ÇIKTI

Depremin ardından vatandaşların Elazığ'a akın etmesiyle 800 TL olan kiralar 4 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşların tepkisine neden olan bu hamle sonucunda Elazığ Valiliği çalışma başlattı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ilimizde ev kiralarında fahiş fiyat artışı yapıldığı gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (e-Devlet) üzerinden, diğer elektronik başvuru yöntemlerini kullanarak başvurabilirler. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüze de şikayette bulunabilirler” ifadeleri yer aldı.

"BUNLAR AYIP ŞEYLER"

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak, deprem sonrası mülk sahiplerinin kiraları yükseltmesine yönelik şu ifadeleri aktardı: “Dün Malatya’daki hemşerilerimizi ziyaret ettik. Orada birkaç da arkadaşla görüştük. 'Biz Elazığ’ı çok iyi bir şehir ve insanları mert biliyorduk' dedi. 'Ama bugün 800 liralık konutlara 3 bin lira istiyorlar ve vermiyorlar' dedi. Bizim Elazığ’ın adını çıkarmayın, kötü göstermeyin. Bu yakışmıyor. Depremde mağdur oldunuz, devlet size daire verdi. Siz o daire fiyatlarını düşürün. Evler yıkıldı diye devlet size yaptı ve verdi. 3 bin liraya kiraya vermek ayıptır. Biz halkımıza sesleniyoruz. Onlara yasal işlem yapılacaktır. Kendileri de bunu bilsin. Depremden önce doğalgazımızı yatırın, gidin orada oturun diyorlardı. Bugün ne oldu ki kirayı 4-5 bin liraya çıkardınız. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz.

Her tarafa sesleniyoruz. Gelin bize şikayet edin. Biz gerekirse onların haklarını da iptal ettireceğiz veya ceza kestireceğiz. Biz, Ticaret İl Müdürüm ile istişare yaptık. Bakan bey ne gerekiyorsa onu yapın demiş. Bu artıştan geri dönsünler, yoksa gereken yapılacaktır. Bugün 4 bin liraya kiraya tutanlar var. 4 bin lira daire mi olur? 800 liraya kiraya veremiyorlardı. Ne oldu da bir anda 4 bin lira oldu. Adamın biri bizi aradı. Malatya’dan bir arkadaşımız mağdur olmuş ve Elazığ’daki ev sahibine 2 bin 200 lira para atmış. Tam Elazığ’a kavuşmak üzere, 'Kira 3 bin lira oldu' demiş. Bunlar ayıp şeyler”

