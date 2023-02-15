MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi! "Villa fiyatları uçmuş"

Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi! "Villa fiyatları uçmuş"

15.02.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır ve diğer çevre illeri derinden etkiledi. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin onuncu gününde de arama kurtarma çalışmaları devam ederken ünlü isimlerden deprem sonrası oluşan durumlar hakkında ünlü isimlerden detaylar gelmeye devam ediyor. Bu defa Selin Ciğerci, depremin ardından kira fiyatlarına tepki gösterdi.

Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi! "Villa fiyatları uçmuş"

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin etkileri sürerken, deprem sonrası kira fiyatlarını yükselten mülk sahiplerine gelen tepkiler devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan fenomen Selin Ciğerci, "Villa fiyatları uçmuş" diye yazdı. İşte ayrıntılar...

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi!

İnternet fenomeni Selin Ciğerci, depremin ardından herkesin müstakil evlere geçmeye çalıştığını ve İstanbul'da villa kiralarının yükseldiğini paylaştı.

Ekran görüntüsünü paylaşan fenomen, "Villa fiyatlarını görmeniz lazım uçmuş. Deprem yüzünden İstanbul'da herkes müstakil evlere geçmeye çalışıyor" diye yazdı.

800 TL'LİK KİRALAR 4 BİN TL'YE ÇIKTI

Depremin ardından vatandaşların Elazığ'a akın etmesiyle 800 TL olan kiralar 4 bin TL'ye yükseldi. Vatandaşların tepkisine neden olan bu hamle sonucunda Elazığ Valiliği çalışma başlattı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ilimizde ev kiralarında fahiş fiyat artışı yapıldığı gözlemlenmiştir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ile ilgili şikayet başvurularını Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (e-Devlet) üzerinden, diğer elektronik başvuru yöntemlerini kullanarak başvurabilirler. Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğümüze de şikayette bulunabilirler” ifadeleri yer aldı.

Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi!

"BUNLAR AYIP ŞEYLER"

Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Karma Odası Başkanı Hakan Albayrak, deprem sonrası mülk sahiplerinin kiraları yükseltmesine yönelik şu ifadeleri aktardı: “Dün Malatya’daki hemşerilerimizi ziyaret ettik. Orada birkaç da arkadaşla görüştük. 'Biz Elazığ’ı çok iyi bir şehir ve insanları mert biliyorduk' dedi. 'Ama bugün 800 liralık konutlara 3 bin lira istiyorlar ve vermiyorlar' dedi. Bizim Elazığ’ın adını çıkarmayın, kötü göstermeyin. Bu yakışmıyor. Depremde mağdur oldunuz, devlet size daire verdi. Siz o daire fiyatlarını düşürün. Evler yıkıldı diye devlet size yaptı ve verdi. 3 bin liraya kiraya vermek ayıptır. Biz halkımıza sesleniyoruz. Onlara yasal işlem yapılacaktır. Kendileri de bunu bilsin. Depremden önce doğalgazımızı yatırın, gidin orada oturun diyorlardı. Bugün ne oldu ki kirayı 4-5 bin liraya çıkardınız. Biz bunların araştırmasını yapıyoruz.

Selin Ciğerci deprem sonrası kiralara tepki gösterdi!

Her tarafa sesleniyoruz. Gelin bize şikayet edin. Biz gerekirse onların haklarını da iptal ettireceğiz veya ceza kestireceğiz. Biz, Ticaret İl Müdürüm ile istişare yaptık. Bakan bey ne gerekiyorsa onu yapın demiş. Bu artıştan geri dönsünler, yoksa gereken yapılacaktır. Bugün 4 bin liraya kiraya tutanlar var. 4 bin lira daire mi olur? 800 liraya kiraya veremiyorlardı. Ne oldu da bir anda 4 bin lira oldu. Adamın biri bizi aradı. Malatya’dan bir arkadaşımız mağdur olmuş ve Elazığ’daki ev sahibine 2 bin 200 lira para atmış. Tam Elazığ’a kavuşmak üzere, 'Kira 3 bin lira oldu' demiş. Bunlar ayıp şeyler”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya yıldızları Türkiye'yi unutmuyor! Metallica’dan deprem bölgesine dev bağış Dünya yıldızları Türkiye'yi unutmuyor! Metallica’dan deprem bölgesine dev bağış
Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"Survivor Aşkım Burçe'den kahreden haber! Depremde erkek arkadaşını kaybetti: "Yarım kalmadık, mahşere kaldık"
Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözlerAilesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler
Anahtar Kelimeler:
deprem Selin Ciğerci Kira villa ele turu gününde

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Enkazdan çıkış anı herkesi şaşırtmıştı! Kahreden gerçeği açıkladı

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Herkes Japonya'yı anlatırken Şili örneğini verdi! "Ne oldu 2010'da?"

Herkes Japonya'yı anlatırken Şili örneğini verdi! "Ne oldu 2010'da?"

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.