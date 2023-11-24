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Selin Ciğerci iddialara isyan etti! "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa..."

24.11.2023 11:53 | Son Güncelleme:
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Kara para aklama iddiaları sonrası belgelerle açıklama yapan Selin Ciğerci, katıldığı yayında servetinin her yerde açık açık konuşulmasına dair "Tüm gelirimi açıkladım ya beni kaçırırlarsa" dedi. Ciğerci ayrıca 'kaçtı' yorumları gelmesin diye ülkeden çıkmadığını söyledi.

Gazeteci Murat Ağırel, Gökhan Çıra ve fenomen Selin Ciğerci'nin kazancını araştırarak "Bir kremden 450 milyon TL kazanılır mı? Ben ikna olmadım" demişti. Selin Ciğerci bu yorumdan sonra gazeteciye belgelerle ulaştı. Gelirini, giderini ve vergilerini paylaşan Ciğerci son olarak 2. Sayfa'ya konuk oldu.

Ekran Alıntısı

Evini, arabalarını aldığı süreçte doların 5-6 lira olduğunu söyleyen Ciğerci konuşmasında "Ben 50 milyona yakın vergi ödemişim zaten, kazanmışım, o zaman da diyordum" dedi.

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SELİN CİĞERCİ KAÇTI MI?

Matine yapmak için 500 bin lira teklif geldiğini ama bu iş yerine iş kadını olarak yerine devam etmek istediğini söyleyen Selin Ciğerci "Öyle bir serveti var ki 7 sülalesine yeter, çalışmasına gerek yok, dendi doğru mu?" sorusu karşılığında ise "Ya şimdi beni kaçırırlar ben ne yapacağım ne yapacağım. Cirolarımı paylaşmakta mecbur kaldım. Benim babam da iş insanı" dedi.

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Selin Ciğerci kaçma planları yaptığına dair yorumları da yalanladı. Ciğerci "Ben hiçbir yere gitmem yurt dışına fuara gidecektim gitmedim 'kaçtılar' denir diye..." dedi.

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