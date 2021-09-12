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Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra 3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı

12.09.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile futbolcu Gökhan Çıra'nın sürpriz boşanması gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Çıra gündem olan 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla poz verince yorum yağdı.

Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra 3.5 milyon TL’lik arabasıyla poz verdi! Gelen yoruma dayanamadı

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci, dün Beykoz Adliyesi’nde görülen ve yaklaşık 15 dakika süren dava ile anlaşmalı olarak iki yıllık evliliklerini sonlandırdı. Boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından ortak açıklama yapan ikili, "Birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. "Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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MAL PAYLAŞIMININ DETAYLARI!

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, Bodrum’daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek. Çıra’nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi.

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Ekran Alıntısı

GELEN YORUMA DAYANAMADI

Selin Ciğerci’den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma binlerce yorum yağarken Çıra bir yoruma dayanamadı.

Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna şu karşılığı verdi: “Gördüğün o, bildiğin değil.”

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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