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Kerimcan Durmaz’dan Selin Ciğerci’nin boşanma haberlerine şok yorum

10.09.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Beykoz Adliyesi'nde boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında Kerimcan Durmaz'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Durmaz, "Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur" dedi.

2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci, ile Gökhan Çıra bugün Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Boşanma haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şoke eden bir açıklama geldi.

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Kerimcan Durmaz, "Selin'in mutlaka bir planı vardır" diyerek Ciğerci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Durmaz," Ben ilgilenmiyorum farkında mısınız? Kendi hayatım dışında kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum. Umurumda değil.
Ayrıca bu kadar dert etmeyin. Mutlaka planlı bir şeydir, mutlaka bir planı vardır. Ya da yeni koleksiyon geliyordur." dedi.


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Gökhan Çıra Kerimcan Durmaz Selin Ciğerci
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