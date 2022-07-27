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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor! İşte ilk açıklama

27.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti ilişkileriyle magazin gündemini en çok meşgul eden çiftler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz mayın ayında ikinci defa nikah masasına oturan çiftten flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Buna göre Selin Ciğerci ve Gökhan Çıran ikinci kez boşanıyor. Boşanmayla ilgili ilk açıklama ise Selin Ciğerci'den geldi. Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurdu.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor! İşte ilk açıklama

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili ayrılığı sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 5 Ocak'ta yaptıkları paylaşımla barıştıklarını ilan etmiş ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkın ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci defa evlenmişti. Evlilik sonrası bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul ederken Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor. İşte detaylar...

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SELİN CİĞERCİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU! İKİNCİ KEZ BOŞANIYORLAR

Ciğerci ile Çıra çiftinin boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Selin Ciğerci Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla evliliği ikinci kez denediklerini ancak olmadığını anlattı. Boşanacaklarının haberinin veren Ciğerci resmi işlemlerin eylül ayında son bulacağının da bilgisini verdi.

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Ciğerci paylaşımında "Evlilik, eş olmak, aile kurmak... Hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik. Olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla, açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek. Resmî işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor. Edecek." ifadelerini kullandı.

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Ciğerci'nin açıklama sonrası Instagram profilindeki ismindeki 'Çıra' soyadını kaldırdığı da görüldü. Daha önce "Selin Ciğerci Çıra" olan ismi, şimdi "Selin Ciğerci" olarak değişti.

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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