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Selin Ciğerci, Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

Kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonlara örnek olan 21 yaşındaki Neslican Tay, memleketi Rize'de toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenazede sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci de vardı.

Selin Ciğerci, Neslican Tay'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Uzun süredir kansere karşı mücadeleyi kaybeden Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı. Neslican'ın cenazesi daha önce kanser nedeniyle kesilen bacağının gömüldüğü yerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

SELİN CİĞERCİ CENAZEYE KATILDI

Törene, Tay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve çok sayıda seveni katıldı. Törene katılanlar arasında Tay'ı düğününe davet eden Selin Ciğerci de vardı.

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ÖLÜM HABERİNDEN SONRA BU PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ölüm haberini alan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, Neslican ile olan konuşmasının ekran görüntüsünü paylaşarak altına şu duygusal notu yazdı:

Neslican Tay'a son veda! Cenaze töreninden çok acı fotoğraflar...Neslican Tay'a son veda! Cenaze töreninden çok acı fotoğraflar...

"Söz vermiştin bana; iyi olacağım buluşacağız beni izlemeye gelecektin sohbet edecek, dedikodu yapacağız düğünüme gelecektin şu an çok üzgünüm mekanın cennet olsun güzel kız hayat doluydun ablam."

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