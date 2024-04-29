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  4. Selin Ciğerci'nin arkadaşıyla olduğu söyleniyordu! Gökhan Çıra eski nişanlısına döndü

Selin Ciğerci'nin arkadaşıyla olduğu söyleniyordu! Gökhan Çıra eski nişanlısına döndü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.04.2024 13:43
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Selin Ciğerci'nin eski eşi aşk hayatıyla yine gündeme geldi. Gökhan Çıra ve Eylül Keleş barıştı. Bir mekan çıkışında el ele görüntülenen çiftten Çıra, barışma talebinin kendisinden geldiğini söyledi.

Selin Ciğerci'nin arkadaşıyla olduğu söyleniyordu! Gökhan Çıra eski nişanlısına döndü

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra'nınbir aydır şarkıcı Alya ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Çiftin bayram tatilini Alaçatı’da geçirdiği ve Çıra’nın, burada Limon isimli mekânda sahne alan Alya’yı en önden izlediği iddialar arasında yer alıyordu.

Selin Ciğerci ile arkadaş olan Alya ile birlikte olduğu iddia edilen Çıra ters köşe yaptı.

Selin Ciğerci ile iki kez evlenip boşanan Gökhan Çıra, bir süre sonra Eylül Keleş ile nişanlanmıştı. O dönem Ciğerci'yi aldattığını da itiraf eden Çıra eski aşkına döndü.

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El ele bir mekandan çıkan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş'in keyfi yerindeydi. Muhabironline'ın haberine göre; Çıra eski nişanlısıyla barışmak için çabaladı.

İkili konuşmayı tercih etmeyerek kameralardan uzaklaştı.

Vitrin


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