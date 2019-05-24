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Selin Ciğerci o uygulama ile erkek oldu!

zeynep.ok zeynep.ok
EĞLENCE  | 24.05.2019 16:30 | Son Güncelleme

Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak erkek oldu.

Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'dan paylaştı. Ancak takipçilerinden tepki aldı.

Ciğerci "özüne döndü" başlıkların atılmasına ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ciğerci "beyinsiz, akılsız" diyerek yapılan o yoruma çok kızdı.

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"Eğlenme amaçlı kullanın sosyal medyayı" diyen Ciğerci "işinizi düzgün yapın" dedi. Ciğerci o haberlerle dalga geçmek için ise yine erkek filtresi kullandı. "Benim özüm bu işte" diyerek ise son halini paylaştı.


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