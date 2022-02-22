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Selin Ciğerci taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi! "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna yanıtıyla gündemdeydi

22.02.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile yeniden barışan Selin Ciğerci son dönemde iddialı tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. 13 kilo verdikten sonra iddialı paylaşımlar yapan Ciğerci, Cansu Canan Özgen’in programında "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna yanıtıyla gündem olmuştu. Ciğerci bu konuyla gündemdeyken yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Selin Ciğerci taytını aşağı çekip kaslarını gösterdi! "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna yanıtıyla gündemdeydi

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişkisi ve lüks yaşantısıyla gündeme geliyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.

Selin Ciğerci sporu bırakmıyor. Son olarak karın kaslarını göstermek için taytını aşağı çekerek bir selfie paylaşan Ciğerci paylaşımına da "Karın kaslarım merhaba demeye başladı" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

YANITIYLA GÜNDEMDE

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:

Ekran Alıntısı

"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yanlış soru erkek adam bunları tercih etmez
çok basit biri para diğeri ünlü olmak yanı geceler de işim yapıp aaaa şu playboy değil mi yaaa felan filan
normal beyinle düşünen erkek neden baksın bakan erkekte artık o kadar kadın tanimiski gormedigi yapmadığı duymadığı kalmamış artık başka heyecan arıyor ilerleyen zamanda buda heyecan vermeyince kendiside artık böyle bi ise kalkiyor

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