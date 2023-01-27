Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra’nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığını duyurdu.

"RESMİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada “Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin” haberlerine yönelik basın açıklaması yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.”

NE OLMUŞTU?

Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" demişti. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulayarak bebeğin kendinde kalacağını belirtmişti.