MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi

27.01.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın çok konuşulan isimleri Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra'nın 'bebek' paylaşımları gündeme oturdu. Ses getiren olay için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu ikilinin herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığı belirtildi ve konu incelemeye alındı.

Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra evlat edindi mi? Sosyal medyayı sallayan olay için bakanlık devreye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra’nın bakanlığa herhangi bir evlat edinme talebinde bulunmadığını duyurdu.

sel2

"RESMİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada “Selin Ciğerci’nin evlat edindiğine ilişkin” haberlerine yönelik basın açıklaması yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.”

gök1

NE OLMUŞTU?

Gökhan Çıra sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaparak "Küçük dünyama hoş geldin prensesim. Ellerim ayaklarım titriyor. Seni çok seven bir baban var. Ben sana çok aşık oldum kızım. Hayatım, hayatına feda olsun. Hayırlı bir evlat olursun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu büyüyelim canım kızım, hoş geldin. Dünyamı aydınlattığın için sana ayrıca teşekkür ederim kızım" demişti. Selin Ciğerci de iddiaları doğrulayarak bebeğin kendinde kalacağını belirtmişti.

'Anne oldum!' Türkiye'yi terk edecek mi? 'Anne oldum!' Türkiye'yi terk edecek mi?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel olduAz kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti!
Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeyrek altın yarım altın tam altın sosyal medya cumhuriyet altını Altın bilezik fiyatları 22 ayar 22 ayar altın 22 ayar altın bilezik 22 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar bilezik altın alış altın alış fiyatı altın fiyatı altın fiyatları döviz altın ne altın ne kadar bilezik fiyatları çeyrek çeyrek altın ne çeyrek gram çeyrek gram altın çeyrek gram altın fiyatları cumhuriyet altını alış cumhuriyet altını alış fiyatı gram altın fiyatı gram altın fiyatı ne kadar tam altın fiyatı yarım gram fiyatları ne kadar yarım çeyrek altın fiyatı ne gram altın fiyatı ne gram çeyrek tam altın alış fiyatı altın son bilezik fiyatları ne kadar

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Vakaların çoğu İstanbul'da!

Vakaların çoğu İstanbul'da!

F.Bahçe bin pişman! Min-Jae'nin yeni değeri...

F.Bahçe bin pişman! Min-Jae'nin yeni değeri...

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.