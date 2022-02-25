Selin Ciğerci'ye programda "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusu!

Cansu Canan Özgen’in programına katılan Selin Ciğerci cinsiyet değiştirmeden önceki dönemlerini ve şimdiki hayatını gözler önüne seren sorulara yanıt verdi. 40 programında soruları yanıtlayan Selin Ciğerci'ye oldukça iddialı sorular yöneltildi.

Selin Ciğerci programda "Para karşılığı seks yaptığınız için pişman mısınız?" sorusun karşısında ne diyeceğini bilemedi. Selin Ciğerci "Pas" diyerek soruya yanıt vermedi.

Selin Ciğerci daha sonraki soruya odaklanmakta da zorlandı. Gelen soruya "Beynim o kadar gitti ki sizi anlamakta zorluk çekiyorum şu an" dedi.

KERİMCAN DURMAZ YANITI

Selin Ciğerci eski dostu Kerimcan Durmaz'ın kendi hakkında konuşmasına dair sorulan sorulara da "Pas" yanıtını verdi.



