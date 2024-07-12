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  4. Selin Kabaklı'nın yeni aşkı evli çıkmıştı! Eleştirilere 'Ebru Gündeş göndermeli' yanıt geldi: "Kim, kimin kocasını elinden almış göreceğiz..."

Selin Kabaklı'nın yeni aşkı evli çıkmıştı! Eleştirilere 'Ebru Gündeş göndermeli' yanıt geldi: "Kim, kimin kocasını elinden almış göreceğiz..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.07.2024 17:43
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Eşi Murat Özdemir'in kendisini Ebru Gündeş'le aldattığını iddia eden Selin Kabaklı, Yasin Ersin ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. Fakat Ersin'in evli olduğunun ortaya çıkmasından sonra eleştiri oklarının hedefi haline gelen Kabaklı'dan açıklama geldi. Ebru Gündeş'e de göndermede bulunmaktan çekinmeyen Kabaklı açıklamasında, "Kim, kimin kocasını elinden almış bunları göreceğiz. İspatlarım var, belgelerle konuşacağız..." dedi.

Selin Kabaklı'nın yeni aşkı evli çıkmıştı! Eleştirilere 'Ebru Gündeş göndermeli' yanıt geldi: "Kim, kimin kocasını elinden almış göreceğiz..."

Yazılım şirketi sahibi Murat Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018 yılında evlenmişti. Bir çocuk sahibi olan çift 2023 yılının Temmuz ayında boşanmıştı. Murat Özdemir daha sonra Ebru Gündeş ile ilişki yaşamaya başlamış ve 2024 yılında Dubai'de çift nikah masasına oturmuştu.

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SELİN KABAKLI'DAN GÜNDEM OLAN İDDİA!

Selin Kabaklı, o günlerde Murat Özdemir'in kendisinden boşanmadan önce Ebru Gündeş ile aşk yaşadığını ileri sürmüş ve magazin dünyası bu haberle çalkalanmıştı.

Selin Kabaklı; "Ebru abla, umarım bana yaşattıklarını yaşamaz. Ben evliyken, evliliğimi bitiren isim Ebru Gündeş’tir" açıklamasını yapmıştı.

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KABAKLI'NIN YENİ AŞKI EVLİ ÇIKTI

Geçmişe sünger çeken Selin Kabaklı, Yasin Ersin ile aşk yaşamaya başladı, birlikteliğini de sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Ancak Yasin Ersin’in evli olduğu ortaya çıktı.

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"KİM, KİMİN KOCASINI ELİNDEN ALMIŞ BUNLARI GÖRECEĞİZ"

Selin Kabaklı, evli bir adamla beraber olması üzerine karşı karşıya kaldığı eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı: Sevgilim, 17 aydır eşiyle boşanma sürecinde… Kimseyi karısının yanından almadım, çocuğundan ayırmadım… Benim eski evliliğimle bu olayı sakın mukayese etmeyin. Eski eşim benim evimden çıkıp gitti, başkasıyla evlendi. Kim, kimin kocasını elinden almış bunları göreceğiz. İspatlarım var, belgelerle konuşacağız...


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Aşk Murat Özdemir
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