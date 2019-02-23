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Selin Şekerci ve Caner Cindoruk fotoğraflarını neden sildi?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 23.02.2019 11:04 | Son Güncelleme

Selin Şekerci ve Caner Cindoruk geçtiğimiz günlerde birlikte oldukları fotoğrafları silince ayrıldıkları iddia edilmişti. Ancak bu iddialara Selin Şekerci yanıt vererek o haberleri yalanladı.

Selin Şekerci, dün Etiler’de görüntülendi. Selin Şekerci ile Caner Cindoruk, Instagram sayfalarındaki aşk pozlarını kaldırınca ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Caner Cindoruk ile ayrıldığı yönünde çıkan haberlere son noktayı koydu.

Selin Şekerci, “Güzel bir ilişkimiz var. Her şey yanlış anlaşılıyor. Ben attığımız fotoğraflara yapılan yorumlardan dolayı kaldırdım. Her şey yolunda gidiyor” dedi.

Şu sıralar evini taşıdığını ifade eden Selin Şekerci, “Şu an gündemim de sadece evi mi değiştirmek var. Taşınıyorum onun koşturmacasındayım, tek başıma çıkıyorum eve.

30 yaşına geldim bu saatten sonra aynı evde yaşayacağım insan evlendiğim insan olur” dedi.

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