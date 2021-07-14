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Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan ilk fotoğraf

14.07.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan eden Selin Yağcıoğlu-Berk Atan çifti, objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, sevgilisi ile birlikte verdiği yeni pozu, "Benim canım" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan ilk fotoğraf

'Gönül Dağı' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri gerçek çıktı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.

"ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ!"

Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap verdi.

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"BENİM CANIM"

Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni fotoğraf geldi. Atan, sevgilisi ile birlikte verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisini, "Benim canım..." notuyla yayınladı. Bir hayli neşeli oldukları görülen çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.

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