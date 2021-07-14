Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan'dan ilk fotoğraf

'Gönül Dağı' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Berk Atan ile Selin Yağcıoğlu hakkındaki aşk söylentileri gerçek çıktı. Çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladıkları mesajlarla aşklarını ilan etti.

"ÇOK GÜZELSİN BE İNSAFSIZ!"

Atan, Selin Yağcıoğlu'na "Çok güzelsin be insafsız!" yorumunu yaparken, Yağcıoğlu da kalp emojisiyle cevap verdi.

"BENİM CANIM"

Ardından aşklarını sosyal medyaya taşıyan çiftten yeni fotoğraf geldi. Atan, sevgilisi ile birlikte verdiği pozu Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncu, gönderisini, "Benim canım..." notuyla yayınladı. Bir hayli neşeli oldukları görülen çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajları yağdı.





