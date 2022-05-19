MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Yeninci mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü

Selin Yeninci mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü

19.05.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisindeki performansıyla öne çıkan Selin Yeninci iki ödül aldı. Ödül töreninden paylaşım yapan Yeninci'nin mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü.

Selin Yeninci mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.

Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı.

2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Ekran Alıntısı

Selin Yeninci ödül törenine katıldığı mavi elbisesi takipçilerini ikiye böldü.

fgfhfh
Bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncunun elbisesini beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de vardı. İşte yapılan yorumlardan bazıları:

fghfh

  • Kıyafetiniz olmamış, taşlı kanepe örtüsü gibi. Benim böyle kanepe örtüm vardı
  • Çok havalısın
  • Elbise cuk oturmuş
  • Kıyafet ne öyle? Olmamış
  • Makyaj da kıyafet de olmamış
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllar sonra itiraf! "Göğüslerimi açık bırakan..."Yıllar sonra itiraf! "Göğüslerimi açık bırakan..."
En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı En acı veda! Tabutuna sarılıp ağladı
Erşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldiErşan Kuneri için "Çok kötü" dedi Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

İlginizi Çekebilir

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Faturaya yansıttıkları şey şoke etti!

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.