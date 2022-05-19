Selin Yeninci mavi elbisesi hayranlarını ikiye böldü

Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin başrol oyuncusu Selin Yeninci, Cannes Film Festivali yolculuğu öncesi bir haftada iki ödül kazandı.

Pazartesi günü Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Face to Face' ödüllerinde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu' ödülünün sahibi olan oyuncu ikinci ödülünü ise çarşamba akşamı Cevahir Otel'de düzenlenen 'Türkiye Gençlik Ödülleri'nde aldı.

2019-2020 sezonundaki başarıları nedeniyle gençlerden en çok oyu alarak '2020 yılının En İyi Yardımcı Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Selin Yeninci ödül törenine katıldığı mavi elbisesi takipçilerini ikiye böldü.



Bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken oyuncunun elbisesini beğenenler olduğu gibi beğenmeyenler de vardı. İşte yapılan yorumlardan bazıları: