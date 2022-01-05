Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i ünlü oyuncu çıktı! Meğer herkes tanıyormuş

Başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde hayat verdiği 'Samet' karakteriyle akıllara kazınan çocuk yıldız bakın kim çıktı!

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz, senaristliğini Ali Özgentürk'ün üstlendiği Selvi Boylum Al Yazmalım filminin küçük Samet'i, özellikle Deli Yürek dizisiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Elif İnci'den başkası değil.

1973 yılında İstanbul'da doğan Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Deli Yürek ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda rol aldı.

Henüz çocukken yer aldığı Selvi Boylum Al Yazmalım filmi hakkında konuşan Elif İnci, o yaşlarda Kadir İnanır'a hayran olduğunu ve filmde annesini canlandıran Türkan Şoray'ı kıskandığını anlatmıştı.

Elif İnci, 1994 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Zıkkımın Kökü filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülmüştü.

Elif İnci'nin, Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bilal İnci'nin kızı olduğunu da eklemekte fayda var.



