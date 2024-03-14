Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı! Kadir İnanır tabutun başından ayrılmadı

Türk sinemasının klasikleri haline gelmiş Kapıcılar Kralı, Selvi Boylum Al Yazmalım ve Piano Piano Bacaksız filmlerin yapımcısı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı. 86 yaşında hayatını kaybeden Keskiner için ilk tören Cemal Reşit Rey Konser Salonunda düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Keskiner’in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Teşvikiye Camii’ne götürüldü.

Cenaze törenine Arif Keskiner’in 25 yıllık eşi Hümeyra Erdoğan, kardeşi Abdurrahman Keskiner, Kadir İnanır, Rutkay Aziz, Halil Ergün, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Menderes Samancılar, Nur Sürer, Nebil Özgentürk, Orhan Aydın, Kubat’ın da aralarında olduğu çok sayıda sanatçı ve Keskiner'in sevenleri katıldı.

Törende arkadaşının tabutu başından ayrılmayan Kadir İnanır, zor anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Kadir İnanır tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

(DHA)







