SPOR

Semih Kaya ve Sinan Gümüş Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.04.2019 15:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Semih Kaya ve Sinan Gümüş Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kafilenin bugün Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Malatya'ya giderek kampa gireceği kaydedildi.

İstanbul ekibinin maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı.

Galatasaray'ın Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...İstanbul'a bir de böyle bakın! Herkesin toplandığı bu yol aslında...
G.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldiG.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldi
Florya’da 23 Nisan coşkusuFlorya’da 23 Nisan coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray semih kaya Sinan Gümüş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Futbol tarihine geçen gol! Rekor kırdı

Futbol tarihine geçen gol! Rekor kırdı

Yılmaz Vural F.Bahçe'yi açıkladı!

Yılmaz Vural F.Bahçe'yi açıkladı!

Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Emre Belözoğlu'ndan çok çarpıcı karar!

Ve Janssen resmen geri döndü!

Ve Janssen resmen geri döndü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Fatih Terim'den hakemlere olay sözler!

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray taraftarını heyecanlandıran transfer açıklaması

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Galatasaray'dan Arda Turan kararı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Semih Kaya ve Sinan Gümüş Malatyaspor maçının kadrosuna alınmadı

G.Saray iki eksikle Malatya'ya gidiyor

G.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldi

G.Saray'da ayrılık iddiası! Açıklama geldi

Florya’da 23 Nisan coşkusu! Galatasaray'dan anlamlı hareket

Florya’da 23 Nisan coşkusu

Ryan Donk'tan Ryan Babel'e Galatasaray çağrısı!

Donk'tan transfer mesajı! O yıldızı çağırdı

Galatasaray'da Mbaye Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Diagne krallık yarışında rekora gidiyor

Fatih Terim: Futbolcular derbiden çok etkilendi

Fatih Terim'den derbi göndermesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.