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Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var! Beşiktaş genç oyuncu için rakamı belirledi

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
07.03.2025 20:08
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Beşiktaş'ın 19 yaşındaki santrforu Semih Kılıçsoy'a Premier Lig ekibinin talip olduğu öne sürüldü. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Siyah-beyazlılarda son dönemde performansı yeniden yükselişe geçen Semih Kılıçsoy ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den talip var! Beşiktaş genç oyuncu için rakamı belirledi
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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19 yaşındaki santrforun, Premier Lig temsilcisinin radarına girdiği aktarıldı. Sabah'ın haberine göre; Newcastle United'ın Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği belirtildi.

20 MİYONUN ALTINDA OLAMAZ

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Newcastle United'ın sezon sonunda genç forveti transfer etmek için çalışmalarına başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı aktarıldı. Semih Kılıçsoy için sezon başında Aston Villa'nın transfer teklifinde bulunduğu ancak Beşiktaş'ın izin vermediği hatırlatıldı.

GÜNCEL DEĞERİ 15 MİLYON EURO

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Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş'ta 36 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 4 gol attı ve 6 asist üretti. Genç oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 19 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nda 4 kez süre aldı.

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transfer Semih Kılıçsoy beşiktaş
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