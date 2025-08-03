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Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan resmen ayrıldı, imzayı attı! İşte yeni takımı

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada genç golcü Semih Kılıçsoy’un satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari’ye kiralandığı resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy Beşiktaş'tan resmen ayrıldı, imzayı attı! İşte yeni takımı
Berker İşleyen
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Semih Kılıçsoy'un İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye kiralandığını resmen duyurdu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun Serie A ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

MALİ DETAYLAR

Semih Kılıçsoy Beşiktaş tan resmen ayrıldı, imzayı attı! İşte yeni takımı 1

Beşiktaş açıklamasında transfere ilişkin mali detaylara yer vermezken; medyada Cagliari'nin siyah-beyazlılara 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği, satın alma opsiyonunun 12 milyon euro olduğu ve satın alma opsiyonunun kullanılması halinde 2 milyon euroluk bonusların da anlaşmaya dahil olacağı belirtiliyor.

87 MAÇTA 16 GOL

Semih Kılıçsoy Beşiktaş tan resmen ayrıldı, imzayı attı! İşte yeni takımı 2

Beşiktaş altyapısından yetişen ve A takımda 3 sezon geçiren 19 yaşındaki genç yıldız, 87 maçta 16 gol ve 9 asist kaydetti. Semih, Siyah-Beyazlı kulüp ile 1 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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